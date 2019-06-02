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2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов
03.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Место проведения был Парк культуры и отдыха. В театре эстрады прошла концертная программа с участием выступлений городских общественных объединений инвалидов. С приветствием к участникам выступили заместитель председателя Брестского городского Совета депутатов Валерий тарасов и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Дашко.
Состоялась выставка художественных работ городских общественных объединений инвалидов, территориальных центров. там же была
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Место проведения был Парк культуры и отдыха. В театре эстрады прошла концертная программа с участием выступлений городских общественных объединений инвалидов....
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