2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов

Источник материала: Виртуальный Брест

Место проведения был Парк культуры и отдыха. В театре эстрады прошла концертная программа с участием выступлений городских общественных объединений инвалидов. С приветствием к участникам выступили заместитель председателя Брестского городского Совета депутатов Валерий тарасов и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Дашко.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

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Состоялась выставка художественных работ городских общественных объединений инвалидов, территориальных центров. там же была выставка литературы специального формата специальной библиотеки-филиала №12 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. Пушкина».



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

Читать полностью в источнике с фото:





