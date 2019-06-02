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2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов

03.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Место проведения был Парк культуры и отдыха. В театре эстрады прошла концертная программа с участием выступлений городских общественных объединений инвалидов. С приветствием к участникам выступили заместитель председателя Брестского городского Совета депутатов Валерий тарасов и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Дашко.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов

Состоялась выставка художественных работ городских общественных объединений инвалидов, территориальных центров. там же была выставка литературы специального формата специальной библиотеки-филиала №12 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. Пушкина».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов
 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66778.php

2 июня в Бресте проходил городской День инвалидов

 
 
Ссылка на источник 58
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  Место проведения был Парк культуры и отдыха. В театре эстрады прошла концертная программа с участием выступлений городских общественных объединений инвалидов....
 
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