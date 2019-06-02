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Крепость Франкенштейн

03.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Крепость Франкенштейн под Дармштадтом — самый северный из множества укреплённых замков, построенных вдоль дороги через горы. Его строительство началось предположительно в 30-х годах XIII века по приказу Конрада II Райц фон Бройберга.

Самая старая часть крепостных сооружений стоит на плоской каменной скале. Чтобы попасть в крепость, нужно было пройти по подвесному мосту, который не сохранился, в ворота в крепостной башне.
Башня и мост представляли собой массивное продолжение крепостных стен, воздвигнутых к началу XV века. Изобретение пушек большой разрушительной силы потребовало усиления оборонительных сооружений крепости. Хозяева замка ещё раз повысили его обороноспособность в конце XV века.
Замок сдавали в аренду, арендаторы безобразно относились к старинным зданиям, и к XVIII веку замок пришёл в упадок. От него остались одни руины, хотя отдельные постройки ещё сохранились.

В 30-х годах XIX века туда часто приезжали нарядные кавалькады местной аристократии, поэтому великий герцог Людовик III в 1835 году предпринял попытки реставрировать замок Франкенштейн. Он спас живописные руины от окончательного разрушения, хотя восстановленные здания сильно отличались от прежних замковых построек. В наши дни замок живёт, главным образом, за счёт своей истории и литературных фантазий Мэри Шелли. Туда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, их особенно много осенью. В замке Франкенштейн шумно празднуют американский «хеллоуин», который прижился и в и Европе.

О прежних владельцах замка ходит много разных историй. В первых межевых книгах деревни Нидер-Беербах упоминается Старая крепость на холме за церковью. Под Старой крепостью находились просторные сводчатые подвалы, пещеры и подземные ходы. Позднее крепость перенесли на то место, где замок Франкенштейн стоит до сих пор. В подземельях Старой крепости владевшие ею рыцари якобы прятали «неизмеримые сокровища» — золотые й серебряные монеты, драгоценные украшения, изысканные безделушки, тонкие вина. Там было много ценностей, на которые всегда найдутся охотники.

В 1763 году к поискам клада в развалинах замка Франкенштейн приступила первая группа кладоискателей. Это были, в основном местные жители: Иоганн Генрих Дротт, Кристоф Гесс, Георг Гесс, Иоганн Биндер и старший лесничий Пауль Майстер. Кладоискателей не отпугнули проповеди пастора местной церкви Филиппа Морица Скрибы, который говорил о «не нечистой силе», обитающей в средневековых развалинах.

Историки предполагают, что слухи о сокровищах распространились во время Тридцатилетней войны (1618-1648)

В церковной книге деревни Нидер-Беербах рукой пастора Скрибы написано: «Обе горы они перекопали вдоль и поперёк. Выкопали страшнейшие ямы и подземные ходы, иные из которых ушли вглубь на 50 или даже 60 стоп. И при всём при том не нашли и не открыли ни поиски сокровищ, закончились трагически — один
из кладоискателей погиб. После случившегося несчастья поиски клада прекратились, но в 1770 и 1787 годах там снова вели раскопки. Новые искатели сокровищ принялись за дело с большой осторожностью и предусмотрительностью. Ткач по фамилии Гетц нанял на работу четверых шахтёров из Гарца, и они копали впятером. Успехи этой группы были не больше, чем у их незадачливых предшественников. В 1787 году в глубоком подземном ходе на месте Старого замка снова погиб кладоискатель. После этого происшествия власти в Дармштадте запретили поиски сокровищ.

Историки предполагают, что слухи о сокровищах распространились во время Тридцатилетней войны (1618-1648). В это время войска Валленштейна разбили лагерь у подножия горы, на которой стоял замок. Из своего грабительского похода они, несомненно, везли богатую добычу. Солдаты шумно пировали, пьянствовали, играли в кости. В Беербахской долине бледные призраки время от времени пугают запоздавших прохожих — это бродят духи ландскнехтов, зарезанных в пьяной драке. Ни малейших следов золота никто так и не нашёл, но многим жителям деревни Нидер-Беербах нравится верить, что клад существует и когда-нибудь объявится совершенно случайно.

 
 
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Крепость Франкенштейн под Дармштадтом — самый северный из множества укреплённых замков, построенных вдоль дороги через горы. Его строительство началось...
 
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