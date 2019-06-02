 «Толстый» велосипед. Что это такое и с чем его «едят»?

Источник материала: Новости Хотимска

Велосипед фэтбайк, что это? Новый виток в эволюции горного велосипеда или просто кто-то снова решил изобрести велосипед? Давайте разбираться, что это за фэтбайк, а также кому и для чего он подойдет.

Фэтбайк – это русское написание английского слова fatbike, состоящего из двух частей fat (фэт) – толстый и bike (байк) – велосипед, т.е. дословно название такого внедорожного велосипеда – толстый велосипед. Глядя на фэтбайк или просто фэт, сразу становится ясно, что речь идет о его колесах, которые значительно толще колес горных велосипедов.

Для чего нужен фэтбайк?

Так что же такое фэтбайк? Это внедорожник среди велосипедов. Байк для тех, кто любит бескомпромиссное катание круглый год. Благодаря своим толстенным колесам fatbike обладает повышенной проходимостью не только по пересеченке – стихии горных велосипедов. Он легко едет по сухому песку, пашне, снегу и полнейшему бездорожью. Отсюда другое название фэтбайка – snowbike, т.е. «снежный велосипед».

Там, где горный велосипед, даже на специализированной грязевой резине, заставляет байкера чувствовать себя не очень уверенно, и даже может вынудить временно стать пешеходом fatbike чувствует себя как рыба в воде.

Что же главное в фэтбайке?

Но толстые колеса, это не главная фишка фэтбайков. Главное – это низкое давление в шинах, которое они могут иметь без опасности прокола или пробоя колеса благодаря своим здоровенным покрышкам, которые иногда достигают 5,5 дюймов и широченным ободам от 65 до 100 мм. Всё это позволяет держать давление в камерах фэта в пределах от 0,5 атм. до 2 атм.

Главное преимущество “толстяка” или, как писалось выше, snowbike также и главный недостаток. Гравитация беспощадная сила и такие большие колеса будут стремиться к земле с удвоенной (если не утроенной) силой, чем колеса горного велосипеда. Ведь одно колесо фета весит около 3 кг! Но и тут есть лазейки. В ободе можно насверлить кучу дыр, что и делают многие производители.

Частично компенсирует вес отсутствие необходимости амортизационной подвески для фэта. Переднюю вилку на них ставят с амортизатором, но особой нужды в этом нет, т.к. ход и без этого настолько мягкий, что даже дорогой двухподвес, с качественной подвеской будет табуреткой в сравнении с диваноподобным фетом.

Для многих байкеров это даже важнее, чем вездеходность велосипеда фэтбайк. Особенно ощутима разница на гравийке, и других мелких неровностях дороги, заставляющих дрожать горный велосипед и того, кто на нем сидит мелкой дрожью.

Еще одно преимущество фэтбайка – необычный внешний вид. Хоть они и появились не вчера, но их все равно еще очень мало и вниманием вы точно не будете обделены, как со стороны пешеходов, так и водителей.

Сложно ли кататься?

Хоть на первый взгляд кажется, что ехать на фетбайке чрезвычайно сложно. Это не так. Современные фэты устойчивы и надежны. Несмотря на большие колеса, ход у фэтбайка почти не отличается от обычного велосипеда, а благодаря такой же трансмиссии, легко подобрать подходящее передаточное число для комфортной езды, как в городе, так и по труднопроходимой местности. Ехать на fatbike станет значительно тяжелее только на скорости выше 25-30 км/ч. Если вам нужно быстрее, велосипед фетбайк не подойдет.

Но и тут нашелся выход – электро фэтбайк. Это тот же велосипед, только с мотором внутри колеса или в кареточном узле, и аккумулятором на раме или велобагажнике. Оптимальнее конечно когда аккумулятор расположен на месте бутылки. И эргономичнее смотрится и центр тяжести ниже. И удобно снять и зарядить. А не переть весь байк, как модели о встроенным в раму аккумулятором, которые, кстати, дороже.

Да, толстячёк с моторчиком будет тяжелее, но вы это заметите только когда будете его поднимать или когда сядет аккумулятор. Педали у электрофета, кстати, останутся, и ехать с разряженным аккумом можно, просто, крутя их.

Преимущества электро фэтбайка на лицо – высокая скорость. Заряда аккумулятора (в зависимости от ёмкости и интенсивности езды, конечно) хватит на поездку до 100 км. Не стоит забывать про возможность использовать силу мотора как помощь при педалировании, что, кстати, очень экономит батарею. Или можно, накатавшись собственными силами, позволить электромотору довезти вас домой, устав крутить педали.