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«Белэксимгарант» заключит с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков

03.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Совет Министров разрешил Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с Банком развития Беларуси договоры добровольного страхования риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата экспортного кредита. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 мая №344 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об экспортном кредите, предоставленном Банком развития ООО «Торговый Дом БМЗ» (Россия) в соответствии с кредитным договором от 18 апреля 2019 года. Кредиты предоставлялись для предварительной оплаты и расчетов за продукцию (металлопрокат), реализованную ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-

 
 
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Совет Министров разрешил Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с Банком...
 
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