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«Белнефтехим» повысил цены на топливо в пятнадцатый раз за год

03.06.2019 10:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Второго июня в Беларуси были повышены цены на автомобильное топливо. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим» накануне.

Как сообщается на сайте концерна, цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.

«С учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов и в соответствии с принятой концерном ценовой политикой», концерн принял решение поднять с 2 июня розничные цены на АЗС на 1 копейку. 

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,69 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб., ДТ – 1,69 руб.

«Концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики», - сообщает концерн.

Отметим, что данное повышение стоимость топлива - 15 с начала 2019 года. Ранее в «Белнефтехиме» рассказали, что цены на топливо будут расти в Беларуси постепенно, в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках и у основных поставщиков сырья.

За весь 2018 год цены на топливо в Беларуси увеличивались 27 раз: каждый раз они росли примерно на копейку

 
 
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Второго июня в Беларуси были повышены цены на автомобильное топливо. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим» накануне.
 
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