На очередной сессии районного Совета депутатов был рассмотрен вопрос занятости населения

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Вопрос организации работы по стимулированию деловой активности граждан, обеспечение занятости и самозанятости населения в условиях реализации Декрета №3 был рассмотрен на очередной сессии районного Совета депутатов.

За три месяца 2019 года число занятых в экономике района составило 7 704 человека, или 97,7% к уровню аналогичного периода 2018 года (7 884).

Одной из причин уменьшения числа занятых является снижение списочной численности работников организаций района. Приём кадров восполнил их выбытие всего лишь на 61,2%.

Организациями района (без учёта субъектов малого предпринимательства) принято 244 человека против 399 уволенных. На вновь созданные рабочие места трудоустроено 6 человек. На учёте в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома состояло 24 безработных при наличии 96 вакансий.

Депутаты приняли решение рекомендовать управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома совместно с заинтересованными принять эффективные меры по удержанию уровня безработицы в районе на максимально низком, социально приемлемом уровне; обеспечить реализацию мер, направленных на интеграцию в трудовую сферу граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; обеспечить осуществление мониторинга исполнения нанимателями законодательства о занятости населения в части своевременного предоставления сведений о наличии свободных рабочих мест, а также мониторинга состояния рынка труда района.

Отделу экономики райисполкома совместно с организациями всех форм собственности рекомендовано активизировать работу по организации в районе конкурентоспособных и эффективных производств, ориентированных на создание высокопроизводительных рабочих мест; принять меры по максимальному стимулированию развития малого и среднего бизнеса, установлению условий наибольшего благоприятствования созданию новых и расширению ранее созданных производств в реальном секторе экономики.

Руководителям предприятий и организаций района всех форм собственности обеспечить принятие упреждающих эффективных мер по трудоустройству работников, находящихся под угрозой увольнения или высвобождаемых в результате оптимизации численности предприятий, сокращению вынужденной неполной занятости работников; ежемесячное полное восполнение рабочей силы в подведомственных организациях.

Также был рассмотрен вопрос о реализации регионального комплекса мероприятий по реализации в районе Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы и заслушан отчёт депутата районного Совета депутатов по Дзержинскому избирательному округу №8 Александра Новикова.