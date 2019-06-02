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В Пинском районе BMW насмерть сбил велосипедиста

03.06.2019 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Пинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ

Смертельная авария произошла 2 июня, в 19.10, на трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. По предварительной информации, 44-летний водитель BMW на 66-м километре дороги при разъезде со встречным автомобилем совершил наезд на 58-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что мужчина при наличии обочины двигался в попутном направлении по краю проезжей части, а непосредственно перед столкновением изменил направление движения в сторону центра дороги.

 
 
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Велосипедист при наличии обочины двигался в попутном направлении по краю проезжей части, а непосредственно перед столкновением изменил направление движения в...
 
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