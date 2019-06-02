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Беларус запустил сайт о Куропатах. Там публикуют всю известную информацию о мемориале
Источник материала: KYKY>
Беларус Павел Кузавка (Павел Кузаўка) запустил сайт
Сайт содержит информацию о Куропатах, она доступна на 59 языках. В одной из вкладок автор объясняет, почему нужно посетить народный мемориал, в другой – перечисляет интересные факты, в третьей – приводит ответы на часто задаваемые вопросы. На главной странице ресурса ведется обратный отсчет до вечерней молитвы «за Беларусь», которая проходит ежедневно в 19:00.
Помимо того, что в разделе «Галерея» сайт содержит редкие снимки урочища и видео-материалы СМИ, связанные с историческим местом, там же можно найти и карту. Она наглядно покажет, как добраться до Куропат, что особенно полезно для иностранцев.
Напомним, 4 апреля в Куропатах
Фото обложки: sb.by.
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Беларус Павел Кузавка (Павел Кузаўка) запустил сайт kuropaty.space, посвященный урочищу Куропаты. Об этом он сообщил в Facebook, пояснив, что создание ресурса посвящено...
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