Беларус запустил сайт о Куропатах. Там публикуют всю известную информацию о мемориале

Источник материала: KYKY

Беларус Павел Кузавка (Павел Кузаўка) запустил сайт kuropaty.space , посвященный урочищу Куропаты. Об этом он сообщил в Facebook, пояснив, что создание ресурса посвящено годовщине стражи Куропат.

Сайт содержит информацию о Куропатах, она доступна на 59 языках. В одной из вкладок автор объясняет, почему нужно посетить народный мемориал, в другой – перечисляет интересные факты, в третьей – приводит ответы на часто задаваемые вопросы. На главной странице ресурса ведется обратный отсчет до вечерней молитвы «за Беларусь», которая проходит ежедневно в 19:00.

Помимо того, что в разделе «Галерея» сайт содержит редкие снимки урочища и видео-материалы СМИ, связанные с историческим местом, там же можно найти и карту. Она наглядно покажет, как добраться до Куропат, что особенно полезно для иностранцев.

Напомним, 4 апреля в Куропатах снесли 70 крестов, которые некогда установил Дмитрий Дашкевич вместе с другими активистами. Это вызвало бурю негодования: многих людей, которые прибыли на защиту урочища, арестовали. О случившемся высказывались беларусы, ситуацию обсуждали Светлана Алексиевич, Зенон Позняк и другие. На территории Куропат прошел «Крыжовы шлях». Позже, 11 апреля, Министерство лесного хозяйства на своем сайте опубликовало официальное объяснение произошедшего: если вкратце, там снос крестов назвали «продолжением благоустройством». А 13 апреля ликвидировали все металлические кресты, которые стояли вдоль МКАД. 24 мая Александр Лукашенко, посетив мемориал, заявил , что его стоит «облагородить» – туями по периметру. По его мнению, те, кто там похоронен, «скажут за это спасибо».

Фото обложки: sb.by.