Украинский драматург обвинил авторов «Чернобыля» в плагиате. А потом забрал слова обратно

Создателей самого рейтингового сериала в истории «Чернобыль» заподозрили в плагиате. Зрители заметили, что монолог одного из героев подозрительно напоминает речь персонажа из популярной пьесы украинского драматурга.

Та самая пьеса называется «В начале и в конце времен», передает Office Life. Ее авторство принадлежит украинцу Павлу Арье, которые также известен как живописец. Постановка появилась на свет в 2013 году. Один из действующих героев пьесы – Баба Прися, рассказывающая о своей жизни в 30-километровой зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Ее речь перекликается с повествованием пожилой женщины из четвертого эпизода сериала, когда военный сообщает той об эвакуации. На что бабушка отвечает, что своего дома не покинет: она прожила здесь всю жизнь и «плевала на безопасность».

Разумеется, слова двух героинь не повторяют друг друга полностью, однако определенная схожесть формулировок и смысла прослеживается. Вы можете сопоставить монологи самостоятельно: речь Бабы Приси начинается с 32-й минуты.

Павел Арье узнал о случившемся от друзей. На странице в Facebook он написал следующее: «Я не знаю, как объяснить свое состояние... Меня просто в****ли и бросили. И не пишите здесь, пожалуйста, про деньги или про то, что я решил примазаться к чужому успеху. Или пишите... Я не знаю, как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было вчера 215».

Позже Павел поменял тактику: в недавнем посте в Facebook он отметил, что никого ни в чем не обвинял и слова «плагиат» не использовал. То, о чем он говорил раньше, – не более, чем попытка описать свое состояние в связи со случившимся. Но с адвокатами Арье на всякий случай проконсультировался.

Сценарист Крэйг Мазин пояснил ситуцию в Twitter: «Нет, я никогда не читал и не смотрел постановок Павла Арье, не слышал и о Бабе Присе. На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в «Голосах Чернобыля» [фильм, снятый по книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего»], где женщина продолжает доить корову, а солдат – выливать молоко. Впрочем, ее речь исключительно принадлежит мне».

