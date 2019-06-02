В музее США создали виртуального Сальвадора Дали. Теперь он делает селфи с посетителями

Источник материала: KYKY

Американцы «оживили» Сальвадора Дали. В музее в Сэнт-Питерсберге, посвященном художнику, заработала digital-версия сюрреалиста, основу которой составляют нейросети. Она общается с посетителями и делает совместные фото. Об этом сообщает The Verge.

При жизни в одном из интервью Сальвадор заявил: «В целом я верю в смерть, но в смерть Дали – абсолютно нет». В рамках выставки «Dali Lives» ученые штата Флорида осуществили пророчество художника. Систему научили повторять его мимику, она работает на основе шести тысяч кадров, взятых из разговоров с сюрреалистом. Лицо Сальвадора наложили на двигающуюся фигуру актера, чьи пропорции тела напоминают фигуру художника. Ростовую модель озвучил актер, который смог повторить уникальный акцент Дали, сочетающий французский, испанский и английский языки.

«Воскрешенный» Дали живет в «киоске», он начинает двигаться, когда посетители нажимают на звонок, и рассказывать истории из своей жизни. В общей сложности запись длится 45 минут, ее цель – заставить зрителя сопереживать Сальвадору как человеку. Что касается моральной составляющей цифрового возвращения к жизни мертвого человека, то ни один из членов семьи художника не остался в живых. А в завещании он назвал Королевство Испанию своим единственным наследником, и Фонд «Гала-Дали» в Испании дал разрешение на проведение выставки.

Отметим: даже когда проект «Dali Lives» завершится, Сальвадор Дали по-прежнему останется digital-экспонатом в собственном музее. Навсегда.