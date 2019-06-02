Источник материала: Интерфакс

Торговля секонд-хендом в Беларуси требует дополнительного регулирования, заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, назначенная на эту должность в мае текущего года.

"Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация – что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами?" - сказала Лугина в интервью телеканалу СТВ .

"В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась", - добавила она.

Лугина также заявила, что как новый руководитель "Беллегпрома" намерена в первую очередь сосредоточить свое внимание на тех предприятиях, которые являются "точками роста" в концерне. "Это обязательное углубление в их экономику, погружение, понимание, как они видят развитие и дальнейшую перспективу в этих направлениях деятельности", - отметала она.

"Второе – все-таки мне хочется погрузиться в ассортимент и в ассортиментную политику наших предприятий. Как мы видим не только экономику. Потому что мы часто на совещаниях собираемся, обсуждаем экономические критерии, рентабельность, реализацию, прибыль. А все-таки все это строится на таких фундаментах, как ассортимент, стратегия ассортиментной политики – для кого, для чего", - добавила Лугина.