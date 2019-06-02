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Скидки в Минске в июне
Источник материала: Интерфакс
Стало известно, какие скидки предложат покупателям в июне главные торговые объекты столицы в первый летний месяц.
ОАО "ЦУМ Минск":
20, 22 июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
6, 8, 13, 15 июня – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 20% (Акция "В ЦУМ без очередей").
ОАО "ГУМ":
Каждый вторник июня – 23% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый вторник").
Каждый четверг июня – 23% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый четверг").
Для держателей дисконтных карт: 8, 15, 22, 29 июня – 25% в секциях непродовольственных товаров.
УП "Универмаг Беларусь":
Каждый вторник июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
8-9 июня – 28% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция "С днем рождения, Универмаг!").
Для держателей дисконтных карт: 5-7, 12-16, 19-23, 26-28 июня – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
ТД "На Немиге":
Каждый вторник, среду, субботу июня – 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу июня – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.
УП "Кирмаш":
Каждую среду, пятницу и субботу июня – 25% на непродовольственные товары.
ТЦ "Радзивиловский":
С 5 по 18 июня – до 50% на 350 наименований товаров.
29 и 30 июня - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.
Магазины Торгового центра "Столица":
22, 23 июня предложат скидки до 50%.
ОАО "Алеся":
ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35
Каждый вторник и пятницу июня – 20%.
По 30 июня – 20% при единовременной покупке свыше Br120.
ООО "Старт-Х":
ул. Долгобродская, 26
Каждую среду июня – 15%.
По 30 июня – до 25% на отдельные группы товаров.
ТООО "Северянка":
ул. Ангарская, 38
Каждый вторник, четверг и субботу июня – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сандрик":
просп. газеты "Правда", 40
Каждый вторник июня – 15% на 15 групп товаров.
Весь июнь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО "1000 мелочей":
ул. Калинина, 1
6, 13 июня – 17% на весь ассортимент.
20, 27 июня – 20% на весь ассортимент.
c 20 по 30 июня - до 25% на отдельные группы товаров.
ОДО "Вероника":
ул. Притыцкого, 38
Весь июнь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров.
ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня":
просп. Независимости, 131/1
Каждую среду июня – 20%.
С 20 по 29 июня - 20% на отдельные группы товаров.
ТЗАО "Богатырь":
ул. Притыцкого, 32
Каждую среду, четверг июня – 15%.
ЗАО "Лянок":
просп. Независимости, 46
Каждую среду, четверг и субботу июня – 20%.
ТЗАО "Пальмира":
ул. Шугаева, 3/1
С 1 по 30 июня – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сантехоборудование":
ул. Щербакова, 30
Каждый четверг июня – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
18 июня – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО "Фирменный обувной магазин "Луч":
ул. Кирова, 4
Весь июнь – от 20 до 40% на отдельные группы товаров.
ООО "Формэль" сеть магазинов "MARK FORMELLE":
1, 2 июня – 20% на детский ассортимент (Акция "Ко Дню защиты детей").
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Стало известно, какие скидки предложат покупателям в июне главные торговые объекты столицы в первый летний месяц. ОАО "ЦУМ Минск": 20, 22 июня – 25% на...
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