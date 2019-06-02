Скидки в Минске в июне

Источник материала: Интерфакс

Стало известно, какие скидки предложат покупателям в июне главные торговые объекты столицы в первый летний месяц.

ОАО "ЦУМ Минск":

20, 22 июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

6, 8, 13, 15 июня – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 20% (Акция "В ЦУМ без очередей").

ОАО "ГУМ":

Каждый вторник июня – 23% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый вторник").

Каждый четверг июня – 23% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый четверг").

Для держателей дисконтных карт: 8, 15, 22, 29 июня – 25% в секциях непродовольственных товаров.

УП "Универмаг Беларусь":

Каждый вторник июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

8-9 июня – 28% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция "С днем рождения, Универмаг!").

Для держателей дисконтных карт: 5-7, 12-16, 19-23, 26-28 июня – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

ТД "На Немиге":

Каждый вторник, среду, субботу июня – 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу июня – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

УП "Кирмаш":

Каждую среду, пятницу и субботу июня – 25% на непродовольственные товары.

ТЦ "Радзивиловский":

С 5 по 18 июня – до 50% на 350 наименований товаров.

29 и 30 июня - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины Торгового центра "Столица":

22, 23 июня предложат скидки до 50%.

ОАО "Алеся":

ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35

Каждый вторник и пятницу июня – 20%.

По 30 июня – 20% при единовременной покупке свыше Br120.

ООО "Старт-Х":

ул. Долгобродская, 26

Каждую среду июня – 15%.

По 30 июня – до 25% на отдельные группы товаров.

ТООО "Северянка":

ул. Ангарская, 38

Каждый вторник, четверг и субботу июня – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО "Сандрик":

просп. газеты "Правда", 40

Каждый вторник июня – 15% на 15 групп товаров.

Весь июнь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО "1000 мелочей":

ул. Калинина, 1

6, 13 июня – 17% на весь ассортимент.

20, 27 июня – 20% на весь ассортимент.

c 20 по 30 июня - до 25% на отдельные группы товаров.

ОДО "Вероника":

ул. Притыцкого, 38

Весь июнь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров.

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня":

просп. Независимости, 131/1

Каждую среду июня – 20%.

С 20 по 29 июня - 20% на отдельные группы товаров.

ТЗАО "Богатырь":

ул. Притыцкого, 32

Каждую среду, четверг июня – 15%.

ЗАО "Лянок":

просп. Независимости, 46

Каждую среду, четверг и субботу июня – 20%.

ТЗАО "Пальмира":

ул. Шугаева, 3/1

С 1 по 30 июня – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО "Сантехоборудование":

ул. Щербакова, 30

Каждый четверг июня – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

18 июня – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО "Фирменный обувной магазин "Луч":

ул. Кирова, 4

Весь июнь – от 20 до 40% на отдельные группы товаров.

ООО "Формэль" сеть магазинов "MARK FORMELLE":

1, 2 июня – 20% на детский ассортимент (Акция "Ко Дню защиты детей").

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.