Махинации со скидками. Как хитрые продавцы пытаются нас обмануть

Источник материала: Аргументы и факты

Уловка 1. Двойной ценник

Грамотный потребитель знает: если цифра на ценнике не совпадает с той, которую озвучили на кассе, продавец нарушает правило публичной оферты (предложение о заключении сделки). И платить нужно меньшую из сумм. Недавно, чтобы обойти закон, один из популярных масс-маркет магазинов одежды стал клеить на один и тот же товар несколько ценников. Рубашка могла сразу стоить и 50 долларов., и 30. Потребитель, зная, что объявлена распродажа, уверен: верна вторая цена. Но на кассе пробивали по самой высокой. Придраться невозможно.

Вывод: на ценнике может быть только одна неперечёркнутая цена. Если их несколько, вас пытаются обмануть.

Уловка 2. При распродаже нет возврата

Магазин может не принимать товар, выставленный на распродажу, обратно, объясняя это внутренними правилами. «Но распродажа – это инициатива продавца. Она никак не может повлиять на права потребителя, утверждённые законом. Законодательство не предусматривает ограничения в требованиях, в том числе на возврат и обмен товаров, купленных на распродаже по акции», – говорит Ольга Широкова.

Даже купленные со скидкой вещи можно вернуть или обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки. Если вещь отказываются принять, надо написать претензию и отдать её продавцу (можно снять этот момент на телефон).

Вывод: купленные со скидкой вещи всегда можно сдать.

Уловка 3. Забыли поменять ценник

На кассе «вдруг» выясняется, что товар дороже. Сфотографируйте ценник и чек и напишите претензию администрации магазина.

Вывод: ценник – публичная оферта, вам обязаны продать товар по указанной там цене.

Уловка 4. Скидка 70% и более

«Насторожить потребителей должны распродажи, обещающие скидку в 80–90%. Ни одному магазину это невыгодно, – говорит юрист Яна Гостеева. – Не раз мы с клиентами сталкивались с ситуацией, когда до распродажи вещь стоила 100 руб. и в момент акции – те же 100 руб., причём вдруг появлялась якобы старая цена в 150 руб.».

Вывод: наказать продавца не удастся без доказательств. «Если у вас есть подтверждение, что цена до этого была такой же или ниже, будет шанс сослаться на ст. 18 и 29 и обратиться в ФАС», – уточняет эксперт.

Уловка 5. Вместо скидки – «подарок»

Нередко хитрят и магазины электроники. «В торговой сети бытовой техники, где я работал, каждое утро проверяли ценники на актуальность, так как цена там может меняться ежедневно, – рассказывает бывший консультант торгового зала крупной торговой сети Олег Потапенко. – Если техника, к примеру, упала в цене, консультант зачастую не меняет вчерашний ценник на новый. А старается впихнуть её каждому входящему покупателю, предлагая якобы «в подарок» к технике ещё и чехлы, аксессуары и пр.».

Вывод: чтобы не попасться на такую уловку, изучите, по какой цене продают этот товар конкуренты, и уточните, почему у данного продавца цена выше. Вероятно, он при вас проверит ценник и отдаст товар по выгодной цене.

Уловка 6. «Цену напишем в личном сообщении»

В магазинах, торгующих в соцсетях, – свои уловки. «Часто цену не называют сразу, а присылают по запросу в личном сообщении потенциальному покупателю, – рассказывает Яна Гостеева. – Цена формируется произвольно, в зависимости от образа жизни клиента: смотрят на его фото как на своего рода показатель платёже­способности». Проэкс­периментируйте! По­просите знакомых узнать, какую цену скажут им, и зафиксируйте это. «Основной расчёт продавца на невнимательность покупателя и его желание быть «в тренде», – уверяет Гостеева. – Если цена будет отличаться, ссылайтесь на закон «о защите прав потребителей», ведь продавец вам дал ложную информацию. Обычно идут на попятную, не желая терять клиента, и продают вещь дешевле».

Вывод: изначально рассматривайте возможность покупки только в магазинах, где открыто пишут цену под фото товара.