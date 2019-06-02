Конец эпохи Ту-134. Легендарный самолет выведен из эксплуатации

Источник материала: Аргументы и факты

Легендарный советский самолет Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс. 20 мая авиалайнер осуществил перелет из Иркутска в якутский Мирный.

«На легендарном для советской авиации самолете отправились 70 пассажиров. Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет», — сообщила пресс-служба Иркутского аэропорта.

Самолет, принадлежавший авиакомпании «Алроса» был последним экземпляром Ту-134, осуществлявшим рейсы в России. Теперь борт RA-65693 займет место в музее истории авиации аэропорта Толмачево в Новосибирске.

Никита Сергеевич захотел советскую «Каравеллу»

К началу 1960-х годов основным ближнемагистральным лайнером гражданской авиации СССР был самолет Ил-14. Советское руководство поставило задачу заменить надежный, но устаревший и маловместительный поршневой Ил-14 более вместительной реактивной машиной. Решение задачи было поручено КБ Туполева. В 1960 году первый полет совершила модель Ту-124, представлявшая собой уменьшенную копию первого советского реактивного самолета Ту-104.

Эксплуатация Ту-124 началась в 1962 году, однако тут в ситуацию вмешался советский лидер Никита Хрущев. Во время посещения Франции Никите Сергеевичу показали французский самолет «Каравелла». Французы всерьез надеялись на массовые продажи своего детища в СССР, поэтому постарались впечатлить Хрущева. Тот впечатлился, но отреагировал не так, как наделись французские авиастроители. Вернувшись в Москву, глава государства отдал распоряжение сделать свою «Каравеллу», то есть самолет, максимально внешне похожий на французский.

В итоге советские конструкторы приступили к глубокой модернизации Ту-124. В частности, они перенесли два турбореактивных двухконтурных двигателя в хвостовую часть фюзеляжа. Сам фюзеляж удлинили, что позволило увеличить вместимость самолета, А оперение заменили на Т-образное.

В июле 1963 года в небо поднялись две опытные модели под наименованием Ту-124А. В 1966 году, когда начался серийный выпуск и ввод самолетов эксплуатацию, машине дали новое название — Ту-134.

«Дерзкий», он же «Свисток»

Первый коммерческий рейс Ту-134 состоялся по маршруту Москва — Адлер в сентябре 1967 года. Однако потом машину запустили на международные рейсы, и регулярно летать на отечественных линиях Ту-134 начали только летом 1969 года. Первыми были освоены маршруты Москва — Киев и Москва — Ленинград.





Сборка самолета Ту-134 на авиазаводе. 1967 г. Фото: РИА Новости / Виктор Воронин

У Ту-134 много прозвищ. В кодировке НАТО он обозначен как «Дерзкий». Есть более грозное наименование, данное летчиками — «Дьявол небес». В простонародье же Ту-134 называли «Свисток» — за характерный высокий звук двигателя. Самолет оказался чрезвычайно удачным. Интерес к Ту-134 проявили иностранные авиакомпании, которые охотно покупали советскую машину.

Массовый перевод гражданской авиации СССР на Ту-134 начался в 1972 году, после катастрофы Ан-10 над Харьковом. После того, как было установлено, что причиной ЧП стали недостатки устаревшей конструкции, правительство выпустило директиву — в ускоренном порядке провести замену авиапарка. Под прием Ту-134 переоборудовали взлетно-посадочные полосы аэропортов. «Свисток» превращался в главную «рабочую лошадку» отечественной гражданской авиации. Производством Ту-134 занимался Харьковский авиационный завод, который в период до 1989 года выпустил 854 единицы различных модификаций, как для гражданских, так и для военных нужд.

К моменту окончания серийного производства Ту-134 стал третьим по числу выпущенных экземпляров советским реактивным самолётом (уступая Як-40 и Ту-154) и самым массовым магистральным. К началу 1990-х годов только на территории СССР Ту-134 перевезли свыше 500 миллионов пассажиров.



Пассажирский салон самолета Ту-134. Фото: РИА Новости / Лев Поликашин

Спор о надежности

О надежности самолета есть разные мнения. Отечественные летчики в один голос говорили, что «сто тридцать четвертый» — машина неприхотливая и безотказная. А вот агентство BusinessWeek поставило Ту-134 на 6-е место в списке самых опасных самолётов современности (1 авиакатастрофа на 1 087 600 часов полёта).

Всего за все годы эксплуатации в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 75 самолётов Ту-134. Около 30 раз их пытались угонять. Жертвами ЧП стали в общей сложности 1473 человека. При этом в большинстве случаев сами самолеты были исправны, и катастрофы происходили вовсе не из-за недостатков конструкции.

Смена не пришла

Но ничто не вечно под луной. Свертывание производства Ту-134 в конце 1980-х означало, что на смену «Дерзким» должны прийти новые, более совершенные машины.

Однако смена не пришла. Отечественный авиапром вступил в эпоху затяжного кризиса. Ту-134 продолжали обеспечивать авиаперевозки, постепенно уступая небо иностранным самолетам.

В 2002 году Ту-134 выдал «черную метку» Евросоюз — «Свисток» перестал отвечать новым нормам по уровню шума. Самолет доживал свой век на авиалиниях России и СНГ.

К 2009 году в строю оставались более 100 машин. Громкие заявления о полном прекращении эксплуатации Ту-134 к 2012 году, а затем к 2015 году, не оправдались. Заменить надежных «старичков» советской поры было попросту нечем. Но вот теперь, в 2019 году, эпоха Ту-134, продолжавшаяся более полувека, окончательно завершена.