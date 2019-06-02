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Находка в Антарктиде может защитить от масштабного наводнения
Источник материала: Tut.by
Под толщей антарктического льда ученые обнаружили тектонический рельеф, оказывающий огромное влияние на таяние крупнейшего ледяного шельфа на континенте. Об этом пишет «
Скрытая от посторонних глаз скала вот уже сотни миллионов лет контролирует потоки воды вокруг гигантского шельфового ледника Росса. Этот шельф в настоящее время действует как важнейший буфер, предотвращающий вымывание большего количества льда Антарктиды в открытый океан.
Исследователи обнаружили подледную скалу благодаря системе сканирования IcePod, которая измеряет высоту ледяного шельфа, его толщину и внутреннюю структуру, а также магнитные и гравитационные силы породы, на которую этот лед опирается. По сути, IcePod может заглядывать сквозь сотни метров льда, чтобы обнаружить лежащие в основе скальные структуры, которые нельзя разглядеть со спутников.
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В результате этот барьер замедляет дрейф примерно 20% всего грунтового льда Антарктиды в океан. Если бы вся эта масса замерзшей воды оказалась в более теплых регионах, то уровень моря возрос бы на целых 11,6 метра. Это критически важно для множества прибрежных районов и поселений по всему миру — вряд ли они уцелели бы после такого масштабного наводнения.
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Этот шельф в настоящее время действует как важнейший буфер, предотвращающий вымывание большего количества льда Антарктиды в открытый океан.
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