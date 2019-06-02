ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Находка в Антарктиде может защитить от масштабного наводнения

03.06.2019 10:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Под толщей антарктического льда ученые обнаружили тектонический рельеф, оказывающий огромное влияние на таяние крупнейшего ледяного шельфа на континенте. Об этом пишет «Популярная механика».


Фото: wikipedia / Michael Van Woert, NOAA NESDIS, ORA

Скрытая от посторонних глаз скала вот уже сотни миллионов лет контролирует потоки воды вокруг гигантского шельфового ледника Росса. Этот шельф в настоящее время действует как важнейший буфер, предотвращающий вымывание большего количества льда Антарктиды в открытый океан.

Исследователи обнаружили подледную скалу благодаря системе сканирования IcePod, которая измеряет высоту ледяного шельфа, его толщину и внутреннюю структуру, а также магнитные и гравитационные силы породы, на которую этот лед опирается. По сути, IcePod может заглядывать сквозь сотни метров льда, чтобы обнаружить лежащие в основе скальные структуры, которые нельзя разглядеть со спутников.

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния. «Геологическая граница делает морское дно восточной части Антарктики намного глубже, чем на западе, и это влияет на то, как океаническая вода циркулирует под шельфовым ледником», рассказывает морской геолог Кирсти Тинто из Колумбийского университета.

В результате этот барьер замедляет дрейф примерно 20% всего грунтового льда Антарктиды в океан. Если бы вся эта масса замерзшей воды оказалась в более теплых регионах, то уровень моря возрос бы на целых 11,6 метра. Это критически важно для множества прибрежных районов и поселений по всему миру — вряд ли они уцелели бы после такого масштабного наводнения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот шельф в настоящее время действует как важнейший буфер, предотвращающий вымывание большего количества льда Антарктиды в открытый океан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава АБФФ рассказал, сколько будет стоить внедрение системы VAR в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика