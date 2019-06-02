Находка в Антарктиде может защитить от масштабного наводнения

Источник материала: Tut.by

Под толщей антарктического льда ученые обнаружили тектонический рельеф, оказывающий огромное влияние на таяние крупнейшего ледяного шельфа на континенте. Об этом пишет « Популярная механика ».



Фото: wikipedia / Michael Van Woert, NOAA NESDIS, ORA

Скрытая от посторонних глаз скала вот уже сотни миллионов лет контролирует потоки воды вокруг гигантского шельфового ледника Росса. Этот шельф в настоящее время действует как важнейший буфер, предотвращающий вымывание большего количества льда Антарктиды в открытый океан.

Исследователи обнаружили подледную скалу благодаря системе сканирования IcePod, которая измеряет высоту ледяного шельфа, его толщину и внутреннюю структуру, а также магнитные и гравитационные силы породы, на которую этот лед опирается. По сути, IcePod может заглядывать сквозь сотни метров льда, чтобы обнаружить лежащие в основе скальные структуры, которые нельзя разглядеть со спутников.

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния. «Геологическая граница делает морское дно восточной части Антарктики намного глубже, чем на западе, и это влияет на то, как океаническая вода циркулирует под шельфовым ледником», рассказывает морской геолог Кирсти Тинто из Колумбийского университета.

В результате этот барьер замедляет дрейф примерно 20% всего грунтового льда Антарктиды в океан. Если бы вся эта масса замерзшей воды оказалась в более теплых регионах, то уровень моря возрос бы на целых 11,6 метра. Это критически важно для множества прибрежных районов и поселений по всему миру — вряд ли они уцелели бы после такого масштабного наводнения.