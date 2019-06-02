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Глава АБФФ рассказал, сколько будет стоить внедрение системы VAR в Беларуси

03.06.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов в программе «Спорт-клуб» на телеканале ОНТ рассказал о своих первых двух месяцах на посту и о том, сколько будет стоить внедрение в Беларуси системы видеопомощи арбитрам (VAR).


Владимир Базанов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сколько времени в неделю в вашей жизни занимает футбол?

— В эти два месяца занимаюсь очень много. У меня получается в день от 14 до 16 часов, иногда — до 18, если я выезжаю куда-то, смотрю футбол и так далее. Я понимаю, что мне сейчас очень многое необходимо сделать. И у нас задач очень много.

— Больше сейчас футбола смотрите, чем раньше?

— Нет. Я всегда смотрел футбол. Очень интересует меня английский футбол, хороший итальянский. Французский — когда ПСЖ играет. Особенно ПСЖ. Российский смотрю футбол тоже. Ну и наш футбол.

— Вы уже два месяца на посту главы АБФФ. Что уже сделано такое, чем можно если не гордиться, то занести себе в актив?

— За месяц мы сделали поле 20 на 40 метров для ребят, которые будут тренироваться именно в городе Белыничи. Мы открыли в Ушачах поле 20 на 40. Сейчас в Краснополье будем открывать в ближайшее время. Работа идет в этом направлении. Ну и главная задача сейчас — ведем подготовку по трем манежам: в Гомеле, Могилеве и Витебске.

— Совсем скоро у нас пройдут матчи отбора на Евро-2020. Не очень удачно наша команда стартовала. Какой результат будет хорошим?

— Группа сложная. Вы сами понимаете — Германия, Нидерланды… На совещании в УЕФА встречались с президентом эстонской федерации футбола. Он сказал: «Не думайте, что Эстония такая слабая команда. Ваших тренеров всегда снимали после игр с нами». Поэтому тут нет простых команд. Группа сложная. Надо играть.

— У тренера сейчас есть доверие?

— Конечно. Мы с Игорем Николаевичем [Криушенко] всё оговорили, все точкин над «i» поставили. Он все понимает, все зависит от его руководства.

— Почему-то все думают, что у АБФФ солидный бюджет, который подпитывается в том числе и со стороны УЕФА. Может, назовете нам хотя бы приблизительные цифры? Если не миллион долларов… Это большая сумма?

— Это сумма большая. Но вы поймите правильно: ФИФА и УЕФА не дают нам деньги на зарплаты или что-то другое. Они дают только на развитие [футбола], строительство полей… Это не просто так, что тебе дали деньги и ты их тратишь, куда хочешь.

Внедрить систему VAR… Это пока не предусмотрено. Но мы работаем и по VAR. У нас были представители. Но это очень дорогая система. Нам надо найти где-то миллион долларов, чтобы запустить. Но она необходима. И надо будет где-то искать деньги, чтобы найти этот миллион долларов.

Есть такая задумка, чтобы президент УЕФА посетил Беларусь. Посмотрел, подсказал. Возможно, помог чем-то еще.

— И каков был его ответ?

— Ответ — «да». Сейчас мы согласовываем даты, — сказал Владимир Базанов.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал о своих первых двух месяцах на посту и о том, сколько будет стоить внедрение в Беларуси...
 
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