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Сенсационная находка: археологи не исключают, что нашли шлем Изяслава Полоцкого

03.06.2019 10:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Найденный в Бобруйске в апреле этого года на берегу Березины древний шлем может принадлежать князю Изяславу Полоцкому.

Древний артефакт, возраст которого составляв около тысячи лет, нашли в апреле на берегу Березины рабочие, проводившие работы по углублению дна реки. После того, как шлем передали историкам, стало ясно - находка не просто важная, она сенсационная.

Сейчас шлем находится на реставрации в Минске. По мнению депутата Палаты представителей Национального собрания Игоря Марзалюка, шлем мог принадлежать князю Изяславу Полоцкому. Историки до сих пор не знают, где похоронен князь, и шлем может пролить свет на эту тайну белорусской истории.

«Менавіта такія шлемы называлі залацістымі шлемамі альбо залатымі шлемамі. Такія шлемы належалі, як правіла, тым, хто кіраваў дружынай. Як правіла – першым у бой ішоў князь. Усё гэта дазваляе казаць, што гэта ўнікальная рэч, якая, безумоўна, належала чалавеку з вельмі высокім сацыяльным статусам», - отметил Мерзалюк в интервью телеканалу СТВ.

Сообщается, что всего в мире сохранилось лишь 19 аналогичных шлемов эпохи X-XI веков, белорусский стал двадцатым.

 
Теги: Минск
 
 
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Найденный в Бобруйске в апреле этого года на берегу Березины древний шлем может принадлежать князю Изяславу Полоцкому.
 
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