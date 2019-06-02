Сергей Пускепалис: «Я бросил курить и счастлив!»

Источник материала: Аргументы и факты

Надо прислушиваться к себе

Ольга Шаблинская, «АиФ.Здоровье»: Сергей, вы снимаетесь в фильмах, ставите спектакли. В чём секрет такой работоспособности? Спорт много значит в вашей жизни?

Сергей Пускепалис: В детстве я занимался и боксом, и борьбой. Да и потом спорта в моей жизни было много. Я с 15 лет в театральном училище, а там в почёте танец, фехтование и другие спортивные дисциплины. Актёрское образование – самое аристократическое: в нём сочетается умственное развитие с физической культурой.

Сейчас я продолжаю заниматься физкультурой, но без фанатизма. Я считаю, что надо внимательнее прислушиваться к организму. Если какой-то вид спорта не идёт, не надо изо всех сил себя им оздоровлять, это не доводит до добра.

– То есть вы не из тех, кто в 6 утра побежит трусцой?

– Если я почувствую, что мне нужно побежать, у меня есть настроение, – я побегу. Иногда и бегаю в 6 утра. Я в этом смысле интуитивист.

– А вредные привычки были в вашей жизни?

– Курил очень много. Мне казалось, это помогает справиться с волнением. Бросил в 2002 году и очень счастлив, хотя поначалу и было тяжело. Это зависимость, и очень серьёзная. Но, когда я смог её преодолеть, стал больше себя уважать. А теперь вообще не понимаю, зачем раньше мне были нужны сигареты.

– Какие правила здорового образа жизни вы преподаёте своему сыну? Сейчас ведь молодые люди часто подсаживаются на наркотики или злоупотребляют алкоголем.

– Я как-то сказал ему, что если он будет принимать наркотики, то пусть меняет фамилию. Он вправе делать что хочет, но я не хотел бы, чтобы наркоман носил фамилию Пускепалис.





Сергей Пускепалис и его сын Глеб. 2014 г. Фото: www.globallookpress.com

Не смотрите всякую гадость

– Сергей, а что вы делаете, чтобы поддерживать психологический комфорт?

– Моё моральное здоровье от круга общения, ведь бывают «токсичные» люди, которые несут сплошной негатив. С ними нужно встречаться как можно реже.

– Но как сохранить свою психику от «токсичной» информации, которая идёт из теленовостей, газет, Интернета? Как тут не запаниковать?

– Не надо смотреть всякую гадость, которая развивает чувство страха перед окружающим миром. Кстати, задача искусства – избавить вас от этого страха.

– Недавно в Театре Табакова вы поставили спектакль по мотивам известной повести Лескова – историю о немецком инженере, который отправляется в Россию и сталкивается с вещами, не поддающимися никакому логическому объяснению. Чем вас привлекла эта история?

– Постановку этого спектакля мы обговаривали ещё с Олегом Павловичем Табаковым. Новый худрук Владимир Львович Машков подхватил эту инициативу, за что я ему очень благодарен. Сергей Пускепалис в лёгком, шутливом жанре, который он сам назвал «анекдотом про немца», размышляет над тем, что такое наша российская самобытность. Это важная тема, особенно сейчас.

– В кино вы часто играете военных. Почему вам достаются такие роли?

– Думаю, что я вызываю доверие. У меня много друзей среди военных. И я горжусь дружбой с ними. У них очень развито понятие чести.

– А что для вас значит честь?

– Не подвести тех, кто рядом, не предать. В этом и состоит честь.

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