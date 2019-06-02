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Полиция расследует публикацию Неймаром интимных фото девушки, которая обвинила его в изнасиловании
Источник материала: Tut.by
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации форвардом «ПСЖ» Неймаром интимных фотографий девушки, сообщает
Ранее со стороны этой девушки в отношении бразильца были
Сам футболист назвал эти обвинения вымогательством. Также он обнародовал личную переписку с девушкой, где фигурируют ее интимные фотографии.
Полиция расценила это как нарушение статьи, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 5 лет.
И Неймара, и девушку вызовут в полицию для дачи показаний. Будут изучены их мобильные телефоны.
В Бразилии преступлением считается предложение, передача, распространение, продажа и публикация изображений и/или видео любого сексуального содержания без согласия жертвы, наказанием за это является тюремное заключение на срок от года до пяти или больше, если это было сделано с целью мести или унижения, отмечает
Cейчас Неймар в составе сборной Бразилии готовится к домашнему Кубку Америки.
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Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации форвардом «ПСЖ» Неймаром интимных фотографий девушки.
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