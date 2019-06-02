ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla

03.06.2019 10:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов. Об этом сообщает InsedeEVs со ссылкой на главу американской компании Илона Маска. Таким образом, новинка может стать одним из самым дешевых электрокаров Tesla, пишет Autonews.


«У вас должна быть возможность купить действительно отличный пикап за 49 тыс. долларов или даже заплатив меньшую сумму», — заявил Маск.

Ожидается, что новинка будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек. Автомобиль получит футуристический дизайн в стиле киберпанк. Уже в стандартной комплектации у машины будет два электрических двигателя с «сумасшедшим крутящим моментом» и полный привод. Автомобиль сможет проезжать без подзарядки аккумуляторов примерно 650−800 километров.

Базовый версия автомобиля получит адаптивную пневматическую подвеску, которая автоматически будет применять оптимальные настройки в зависимости от конкретной нагрузки. Также пикап будет доступен с фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, функцией полностью автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.

Напомним, в марте Tesla представила свой новый компактный электрический кроссовер под названием Model Y. Цены на автомобиль стартуют от 39 000 долларов. Кроссовер позаимствовал уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. Model Y получила два электромотора и предлагается с комплектами аккумуляторов различной емкости.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек станет одним из самых дешевых электрокаров американского бренда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика