Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla

Источник материала: Tut.by

Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов. Об этом сообщает InsedeEVs со ссылкой на главу американской компании Илона Маска. Таким образом, новинка может стать одним из самым дешевых электрокаров Tesla, пишет Autonews .





«У вас должна быть возможность купить действительно отличный пикап за 49 тыс. долларов или даже заплатив меньшую сумму», — заявил Маск.

Ожидается, что новинка будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек. Автомобиль получит футуристический дизайн в стиле киберпанк. Уже в стандартной комплектации у машины будет два электрических двигателя с «сумасшедшим крутящим моментом» и полный привод. Автомобиль сможет проезжать без подзарядки аккумуляторов примерно 650−800 километров.

Базовый версия автомобиля получит адаптивную пневматическую подвеску, которая автоматически будет применять оптимальные настройки в зависимости от конкретной нагрузки. Также пикап будет доступен с фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, функцией полностью автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.

Напомним, в марте Tesla представила свой новый компактный электрический кроссовер под названием Model Y. Цены на автомобиль стартуют от 39 000 долларов. Кроссовер позаимствовал уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. Model Y получила два электромотора и предлагается с комплектами аккумуляторов различной емкости.