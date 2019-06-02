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Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla
Источник материала: Tut.by
Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов. Об этом сообщает
«У вас должна быть возможность купить действительно отличный пикап за 49 тыс. долларов или даже заплатив меньшую сумму», — заявил Маск.
Ожидается, что новинка будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек. Автомобиль получит футуристический дизайн в стиле киберпанк. Уже в стандартной комплектации у машины будет два электрических двигателя с «сумасшедшим крутящим моментом» и полный привод. Автомобиль сможет проезжать без подзарядки аккумуляторов примерно 650−800 километров.
Базовый версия автомобиля получит адаптивную пневматическую подвеску, которая автоматически будет применять оптимальные настройки в зависимости от конкретной нагрузки. Также пикап будет доступен с фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, функцией полностью автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.
Напомним, в марте Tesla
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Большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек станет одним из самых дешевых электрокаров американского бренда.
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