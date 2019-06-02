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«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Набережная Сожа в Гомеле на несколько дней собрала любителей клевого дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый уик-энд лета здесь прошел Кубок Гомеля – открытый турнир по рыбной ловле на фидер. Соревнования проводятся уже более десяти лет и интересны тем, что плечом к плечу с профессионалами свои силы на равных пробуют рыбаки-любители. Для многих это еще и возможность подготовиться к чемпионату Беларуси, который пройдет здесь же уже через две недели.
Евгений Дубинец, участник соревнований:
Андрей Гордиенко, главный судья соревнований:
Участие в турнире приняли 35 команд со всей Беларуси. Весь улов рыбаки увезли с собой.
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«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси
Новости Беларуси. Набережная Сожа в Гомеле на несколько дней собрала любителей клевого дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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