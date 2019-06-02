Путь огня по Могилёвской области завершается: «Пламя мира» встречают в Бобруйске 3 июня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спортивные болельщики в эти дни следят за эстафетой «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр завершает путешествие по Могилевской области.

3 июня главный символ спортивного форума встречает Бобруйск. По традиции, маршрут эстафеты пройдет по главным улицам города. Огонь доставят и к проходным крупнейших предприятий. А завершит программу праздничный концерт на «Бобруйск-Арене».

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Весь маршрут эстафеты «Пламя мира» составляет 7700 километров. Позади уже пол-Европы, а также несколько белорусских регионов. Завершится это путешествие 21 июня в Минске – торжественным зажжением чаши олимпийского огня на стадионе «Динамо», что ознаменует начало форума.

До главного спортивного события лета остается менее двух недель.