|
На пожаре в Витебске два человека спасены, ещё девять – эвакуированы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июня в полчетвёртого ночи в Витебске произошёл пожар в трёхэтажном доме.
По
В помещении находились 62-летний хозяин и его 39-летний сын. Спасатели вынесли обоих на улицу и передали медикам, которые госпитализировали спасённых по причине отравления продуктами горения.
Из соседних квартир на втором и третьем этажах были эвакуированы семь взрослых и два ребёнка. Никто не пострадал.
В горевшей квартире повреждено имущество, закопчены потолок и стены. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
На неделе в Бресте произошёл пожар в многоквартирном доме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 июня в полчетвёртого ночи в Витебске произошёл пожар в трёхэтажном доме. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)