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На пожаре в Витебске два человека спасены, ещё девять – эвакуированы

03.06.2019 09:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июня в полчетвёртого ночи в Витебске произошёл пожар в трёхэтажном доме.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из квартиры на втором этаже шёл сильный дым.  

На пожаре в Витебске два человека спасены, ещё девять – эвакуированы
Фото: Витебское ОУМЧС  

В помещении находились 62-летний хозяин и его 39-летний сын. Спасатели вынесли обоих на улицу и передали медикам, которые госпитализировали спасённых по причине отравления продуктами горения.  

На пожаре в Витебске два человека спасены, ещё девять – эвакуированы
Фото: Витебское ОУМЧС  

Из соседних квартир на втором и третьем этажах были эвакуированы семь взрослых и два ребёнка. Никто не пострадал.  

В горевшей квартире повреждено имущество, закопчены потолок и стены. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.  

На пожаре в Витебске два человека спасены, ещё девять – эвакуированы
Фото: Витебское ОУМЧС  

На неделе в Бресте произошёл пожар в многоквартирном доме. 

Подразделения МЧС спасли трёх человек – здесь подробности.  

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня в полчетвёртого ночи в Витебске произошёл пожар в трёхэтажном доме.   По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из...
 
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