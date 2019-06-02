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В США новые правила получения визы: теперь нужно указывать информацию о страницах в соцсетях
Источник материала: СТВ
Новости США. США ужесточает миграционные правила. Для получения визы теперь придется предоставить информацию о страницах в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Посольстве потребуют назвать все аккаунты, которые использовались в последние пять лет. Помимо этого, теперь американская сторона будет запрашивать информацию и обо всех зарубежных поездках за указанный период.
В случае обмана заявители рискуют в отказе разрешения. Нововведение коснется туристических, студенческих и рабочих виз. Исключение сделали для дипломатов и официальных делегаций.
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Новости США. США ужесточает миграционные правила. Для получения визы теперь придется предоставить информацию о страницах в социальных сетях, сообщили в программе...
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