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По дорогам девяти стран: Беларусь принимает участников электромобильного марафона

03.06.2019 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь принимает участников электромобильного марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это международный проект, который объединяет владельцев экологического транспорта. Белорусскую границу автоколонна пересекла накануне.

По дорогам девяти стран: Беларусь принимает участников электромобильного марафона

И первым остановочным пунктом в нашей стране стала Брестская крепость. Затем марафонцы взяли курс на Минск. Сегодня, 3 июня, зарубежных гостей ждут на полигоне для испытаний мобильных машин, где для них подготовлена выставка белорусского электротранспорта. Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси, также станут неофициальными участниками гонки.

Старт марафона был дан 27 мая в Монте-Карло. Маршрут проходит по территориям девяти государств. В целом, участникам предстоит преодолеть более 4 тысяч километров. Миссия марафона – обратить внимание мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды.

По дорогам девяти стран: Беларусь принимает участников электромобильного марафона

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь принимает участников электромобильного марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это международный проект, который...
 
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