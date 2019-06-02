Древнее шапки Мономаха. Историки сделали первые выводы о найденном в Бобруйске шлеме

Источник материала: Ежедневник



фото: bobrlife.by

Уже есть предположения и о возможной принадлежности древнего шлема. Историки полагают, что он принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и княжны Рогнеды.

Артефакт был найден случайно при проведении работ по углублению дна Березины. Благодаря нахождению в воде шлем хорошо сохранился – сейчас над ним трудятся реставраторы, сообщает СТВ .

Как отмечают историки, это редкая находка не только для Беларуси, но и для мира. Существует только 19 подобных шлемов, которые сохранились до наших дней. Найденный в Бобруйске артефакт стал 20-м.

Эксперты полагают, что шлем древнее знаменитой шапки Мономаха, которой почти 600 лет. Внешний вид шлема свидетельствует: это работа по заказу, штучная, выполнена, скорее всего, скандинавами. Период бытования подобных шлемов - X-XI века. Это время, когда на территории Беларуси формировалась государственность.