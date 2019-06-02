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Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 4 по 6 июня

03.06.2019 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 4 по 6 июня
shutterstock.com

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, на ближайшие дни запланированы три мини-ярмарки вакансий для безработных минчан. Мероприятия пройдут с 4 по 6 июня.

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 4 по 6 июня В Беларуси летом наблюдается высокий спрос на работу в сфере общепита

В частности, 4 июня (вторник) мини-ярмарка вакансий пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома по адресу: пр. Любимова, 14. В ней примут участие представители ООО «Флайзис», ОАО «Белорусский цементный завод» филиал №3 «Минский комбинат силикатных изделий», ООО «ПрофРезервГрупп».

5 июня (среда) в отделе обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу: ул. Я. Коласа, 69 пройдет второе подобное мероприятие. В нем примут участие представители ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС», ООО «Флайзис», ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО».

6 июня (четверг) ярмарка состоится в отделе обслуживания граждан №3 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу: ул. Щербакова, 32. В мероприятии примут участие представители ООО «Флайзис», ООО «Данипол».

Все ярмарки вакансий будут длиться два часа – с 10.00 до 12.00.

 
 
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Время работы ярмарок вакансий – с 10.00 до 12.00.
 
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