Парк высоких технологий подготовил электронный справочник «ИТ-абитуриент – 2019»

Для абитуриентов, кто заинтересован продолжить обучение в учреждениях высшего образования и в дальнейшем работать в сфере информационных технологий, в Парке высоких технологий подготовлен электронный справочник «ИТ-абитуриент – 2019».
Какой выбрать вуз и факультет?
Что ожидает выпускника после распределения?
Возможно ли получить ИТ-специальность в региональных вузах?
Какие ИТ-специалисты будут востребованы через 4 года?
Ответы на эти вопросы размещены в этом справочном издании.
Особое место в нем занимает подробная информация о факультетах, выпускники которых чаще других по окончании вуза попадают на работу в Парк высоких технологий. Представлена информация по факультетам региональных вузов в Гродно, Гомеле, Бресте, Витебске и Полоцке, занимающихся подготовкой ИТ-специалистов.
Издание также содержит планы приема на 2019 год, информацию о проходных баллах по каждой специальности и текущую стоимость обучения.
Надеемся, что подготовленная Парком высоких технологий справочная информация поможет ИТ-абитуриентам определиться с выбором своей профессии в ИТ.
Справочное издание «ИТ-абитуриент – 2019» размещено в свободном доступе на сайте Парка высоких технологий.