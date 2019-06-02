Парк высоких технологий подготовил электронный справочник «ИТ-абитуриент – 2019»

Источник материала: Новости Дзержинска

Для абитуриентов, кто заинтересован продолжить обучение в учреждениях высшего образования и в дальнейшем работать в сфере информационных технологий, в Парке высоких технологий подготовлен электронный справочник «ИТ-абитуриент – 2019».

Какой выбрать вуз и факультет?

Что ожидает выпускника после распределения?

Возможно ли получить ИТ-специальность в региональных вузах?

Какие ИТ-специалисты будут востребованы через 4 года?

Ответы на эти вопросы размещены в этом справочном издании.

Особое место в нем занимает подробная информация о факультетах, выпускники которых чаще других по окончании вуза попадают на работу в Парк высоких технологий. Представлена информация по факультетам региональных вузов в Гродно, Гомеле, Бресте, Витебске и Полоцке, занимающихся подготовкой ИТ-специалистов.

Издание также содержит планы приема на 2019 год, информацию о проходных баллах по каждой специальности и текущую стоимость обучения.

Надеемся, что подготовленная Парком высоких технологий справочная информация поможет ИТ-абитуриентам определиться с выбором своей профессии в ИТ.

Справочное издание «ИТ-абитуриент – 2019» размещено в свободном доступе на сайте Парка высоких технологий.



