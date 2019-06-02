Завершение акции «Не оставляйте детей одних!»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Завершающий четвертый этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» прошел на лыжероллерной трассе в День защиты детей в городе Городке.

Сотрудники МЧС, ОСВОД и представители Белорусского Общества «Красного креста» организовали для детей полезную обучающую программу с веселыми конкурсами и викторинами о безопасности. Детям представилась возможность ощутить себя спасателями-пожарными, продемонстрировать свои навыки и знание правил безопасности, посоревноваться в одевании боевой одежды пожарного, а так же поучаствовать в интересном конкурсе «быстрые ручки». Ребята могли посмотреть на автоцистерну, слазить на крышу и поддержать пожарно-техническое вооружение.

Работники МЧС во время всего мероприятия желали родителям и детям безопасного летнего отдыха, чтобы взрослые и дети были более внимательными и бдительными, и не оставляли детей одних.