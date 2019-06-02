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Переизбран председатель

03.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

З мая прошла отчётно-выборная конференция РО РОО «Белая Русь», на которой председателем организации переизбрана Татьяна Пушкова (на снимке), возглавляющая её с апреля 2017 г.

Переизбран председатель

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» создано 17 ноября 2007 г. на учредительном Съезде, на котором были рассмотрены вопросы о создании объединения и утверждён устав организации. Сегодня она насчитывает около 180 тыс. членов. Целью деятельности «Белой Руси» является содействие объединению прогрессивных сил общества, заинтересованных в построении сильной и процветающей Беларуси, социально справедливого общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. Сегодня «Белая Русь» это 6 областных, Минская городская организации; 151 районная, городская, районная в городе организация; 11 организаций по производственному принципу; более 8 тыс. первичек.

  Татьяна Пушкова отметила, что члены райорганизации принимают активное участие в реализации проектов, направленных на повышение качества жизни, укрепление здоровья нации, поддержку семьи, за отчётный период это 62 районных мероприятиях. Традиционным стало участие в акциях «В Новый год с «Белой Русью», «Мы — граждане Беларуси», «Поздравим маму вместе», «С «Белой Русью» — в 1-ый  класс», «Дорогами войны» и другие. Районная организация активно сотрудничает с отделом ЗАГС райисполкома. С апреля 2018 г. на Городокщине стартовала акция «Счастливы вместе», в рамках которой члены организации, работники загса и представители сельисполкомов поздравляют супружеские пары с золотым, жемчужным и рубиновыми юбилеями свадеб. Также райорганизация в прошлом году приняла участие в торжественной регистрации брака первой семьи инвалидов-колясочников, сотого новорождённого в Городке, сотой регистрации брака. Все акции и мероприятия находят отражение на страницах районной газеты и на официальном сайте РО «Белая Русь». Мероприятия проводят за счёт  членских взносов, поступающих на расчётный счёт оргструктуры. Участием в мероприятиях активисты обращают внимание людей  на проблемы  рождаемости, сохранение исторической памяти о Великой отечественной войне, необходимость помогать в сложных жизненных ситуациях  несовершеннолетним и пожилым людям.

  В 2018 г. члены райорганизации приняли участие в выборах депутатов местных Советов 28 созыва: в участковых комиссиях работали 152 её члена. 15 членов РОО «Белая Русь» избраны депутатами местных советов, 24 депутата избраны в сельские Советы депутатов.

  На очередной 4-ой сессии Городокского районного Совета депутатов 28 созыва, которая состоялась 29 июня 2018 г., создана депутатская группа РОО «Белая Русь» райсовета. В её состав вошли 11 членов первичных организаций райорганизации РОО «Белая Русь». Руководителем депутатской группы избрана депутат райсовета по Пальминскому центральному избирательному округу № 28 Татьяна Филимонова.

Соб. инф.

 
 
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З мая прошла отчётно-выборная конференция РО РОО «Белая Русь», на которой председателем организации переизбрана Татьяна Пушкова (на снимке), возглавляющая её с...
 
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