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Папа + мама + семь «я»
03.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Именно такая красивая формула реализована в семье Василия и Татьяны Косьяновых из Городка. Родители воспитывают пять дочерей Анну, Инессу, Веронику, Анастасию, Дарью и сыночка Дмитрия, выпорхнула из гнезда дочь Ольга, которая уже сама носит почётное звание мамы двоих детей.
Подробнее читайте в №41 от 31.05.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Именно такая красивая формула реализована в семье Василия и Татьяны Косьяновых из Городка. Родители воспитывают пять дочерей Анну, Инессу, Веронику, Анастасию,...
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