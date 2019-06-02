Папа + мама + семь «я»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Именно такая красивая формула реализована в семье Василия и Татьяны Косьяновых из Городка. Родители воспитывают пять дочерей Анну, Инессу, Веронику, Анастасию, Дарью и сыночка Дмитрия, выпорхнула из гнезда дочь Ольга, которая уже сама носит почётное звание мамы двоих детей.





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