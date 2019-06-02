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Папа + мама + семь «я»

03.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Именно такая красивая формула реализована в семье Василия и Татьяны Косьяновых из Городка. Родители воспитывают пять дочерей Анну, Инессу, Веронику, Анастасию, Дарью и сыночка Дмитрия, выпорхнула из гнезда дочь Ольга, которая уже сама носит почётное звание мамы двоих детей.

Папа + мама + семь «я»

Подробнее читайте в №41 от 31.05.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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Именно такая красивая формула реализована в семье Василия и Татьяны Косьяновых из Городка. Родители воспитывают пять дочерей Анну, Инессу, Веронику, Анастасию,...
 
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