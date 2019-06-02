ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае представлен кроссовер Skoda Vision GT: таким будет «спортивный» Kamiq

03.06.2019 11:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне Skoda представила шоу-кар Vision GT — и это не какой-нибудь спорткар, а всего лишь прообраз уже пятого по счету «паркетника» для китайского рынка.


В апреле Skoda уже публиковала дизайнерские эскизы Vision GT, однако с тех пор подробностей о машине не прибавилось — презентация прошла в традициях Поднебесной: на подиум выкатили автомобиль с наглухо тонированными стеклами, не сообщив никакой важной информации. Судя по фотографиям концепта, будущий кроссовер унаследует с продающимся в Китае Kamiq общую пластику кузова, но отличий при этом будет немало. У Vision GT иное выражение «лица», ниспадающая крыша, двухцветная окраска и колесные диски диаметром 20 дюймов — в общем, за исключением некоторых деталей, такой будет внешность купеобразного варианта модели Kamiq для китайского рынка.


По информации китайских СМИ, серийная версия Vision GT будет создана на модульной платформе MQB — в отличие от местного Kamiq, в основе которого лежит устаревшая платформа PQ25 с полузависимой задней подвеской. Под капотом ожидаются бензиновые турбо-«четверки» объемом 1,4 л и 2 л.


На рынок товарный вариант Vision GT должен выйти уже в этом году. Не исключено, что будущий кроссовер Skoda станет продаваться не только в КНР.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне Skoda представила шоу-кар Vision GT - и это не какой-нибудь спорткар, а всего лишь прообраз уже пятого по счету...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 4 по 6 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика