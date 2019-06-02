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В Китае представлен кроссовер Skoda Vision GT: таким будет «спортивный» Kamiq
Источник материала: Tut.by
На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне Skoda представила шоу-кар Vision GT — и это не какой-нибудь спорткар, а всего лишь прообраз уже пятого по счету «паркетника» для китайского рынка.
В апреле Skoda уже публиковала
По информации китайских СМИ, серийная версия Vision GT будет создана на модульной платформе MQB — в отличие от местного Kamiq, в основе которого лежит устаревшая платформа PQ25 с полузависимой задней подвеской. Под капотом ожидаются бензиновые турбо-«четверки» объемом 1,4 л и 2 л.
На рынок товарный вариант Vision GT должен выйти уже в этом году. Не исключено, что будущий кроссовер Skoda станет продаваться не только в КНР.
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На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне Skoda представила шоу-кар Vision GT - и это не какой-нибудь спорткар, а всего лишь прообраз уже пятого по счету...
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