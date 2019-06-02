В Китае представлен кроссовер Skoda Vision GT: таким будет «спортивный» Kamiq

Источник материала: Tut.by

На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне Skoda представила шоу-кар Vision GT — и это не какой-нибудь спорткар, а всего лишь прообраз уже пятого по счету «паркетника» для китайского рынка.





В апреле Skoda уже публиковала дизайнерские эскизы Vision GT, однако с тех пор подробностей о машине не прибавилось — презентация прошла в традициях Поднебесной: на подиум выкатили автомобиль с наглухо тонированными стеклами, не сообщив никакой важной информации. Судя по фотографиям концепта, будущий кроссовер унаследует с продающимся в Китае Kamiq общую пластику кузова, но отличий при этом будет немало. У Vision GT иное выражение «лица», ниспадающая крыша, двухцветная окраска и колесные диски диаметром 20 дюймов — в общем, за исключением некоторых деталей, такой будет внешность купеобразного варианта модели Kamiq для китайского рынка.





По информации китайских СМИ, серийная версия Vision GT будет создана на модульной платформе MQB — в отличие от местного Kamiq, в основе которого лежит устаревшая платформа PQ25 с полузависимой задней подвеской. Под капотом ожидаются бензиновые турбо-«четверки» объемом 1,4 л и 2 л.





На рынок товарный вариант Vision GT должен выйти уже в этом году. Не исключено, что будущий кроссовер Skoda станет продаваться не только в КНР.