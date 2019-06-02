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«Вопрос с радиаторами закрыл за 300 рублей». Проверенный способ сэкономить на системе отопления
Источник материала: Tut.by
Что делать, если дом надо достраивать, а деньги заканчиваются? Правильно, экономить! Панк-рок-музыкант Дмитрий Афанасенко, который строит дом в Дзержинском районе, уже хорошо сэкономил на кровле — купил
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Как за радиаторы для системы отопления можно заплатить не 2000 рублей, а всего 150 долларов.
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