«Вопрос с радиаторами закрыл за 300 рублей». Проверенный способ сэкономить на системе отопления

Источник материала: Tut.by

Что делать, если дом надо достраивать, а деньги заканчиваются? Правильно, экономить! Панк-рок-музыкант Дмитрий Афанасенко, который строит дом в Дзержинском районе, уже хорошо сэкономил на кровле — купил бэушную черепицу, произведенную еще «за польским часом». Сегодня у него новый крутой лайфхак: как за радиаторы для системы отопления можно заплатить не 2000 рублей, а всего 150 долларов! Строительный блогер Павел Береснев не поленился съездить к Дмитрию и убедился, что это возможно.