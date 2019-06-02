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Неофициально: директора крупной компании-застройщика привлекли за взятку
03.06.2019 11:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: realt.onliner.by
Речь идет о директоре ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергее Семашко.
О возбуждении уголовного дела против Семашко сообщил
По информации tut.by, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысячи рублей и уже погасил ущерб.
Директора комбината не задерживали, он отпущен под обязательство о явке.
ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.
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Речь идет о директоре ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергее Семашко.
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