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Неофициально: директора крупной компании-застройщика привлекли за взятку

03.06.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Неофициально: директора крупной компании-застройщика привлекли за взятку

фото: realt.onliner.by

Речь идет о директоре ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергее Семашко.

О возбуждении уголовного дела против Семашко сообщил tut.by со ссылкой на свои источники. По их данным, 30 мая Сергей Семашко получил от представителя частной компании взятку в размере 300 рублей. Деньги он получил за обеспечение своевременной оплаты работ, выполненных  подрядчиком на строительстве жилого дома по улице Купревича.

По информации tut.by, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысячи рублей и уже погасил ущерб.

Директора комбината не задерживали, он отпущен под обязательство о явке.

ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.
 

 
 
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Речь идет о директоре ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергее Семашко.
 
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