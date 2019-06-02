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ДТП в Житковичском районе – погибла 10-летняя девочка

03.06.2019 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ДТП в Житковичском районе – погибла 10-летняя девочка
Следственный комитет РБ

37-летняя жительница Житкович за рулем автомобиля «Рено» съехала в кювет, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 10-летняя дочь водителя, ехавшая в качестве пассажира, скончалась на месте происшествия, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 с.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. 

Для оказания практической помощи на место ДТП выбывали сотрудники следственного управления УСК. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Граждан, обладающих информацией о данном ДТП, СК просит обратиться в Житковичский РОСК по телефону: (8029) 558-29-78. 

ДТП в Житковичском районе – погибла 10-летняя девочка
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Авария произошла 2 июня около 23:35 на автодороге Минск-Микашевичи.
 
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