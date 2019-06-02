ДТП в Житковичском районе – погибла 10-летняя девочка

Источник материала: Аргументы и факты

37-летняя жительница Житкович за рулем автомобиля «Рено» съехала в кювет, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 10-летняя дочь водителя, ехавшая в качестве пассажира, скончалась на месте происшествия, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 с.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Для оказания практической помощи на место ДТП выбывали сотрудники следственного управления УСК. Обстоятельства происшествия устанавливаются.