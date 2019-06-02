Ремонт не по плану. Недопонимание с подрядчиком и эпопея с электриками

Источник материала: Аргументы и факты

Если заявить о намерении проживать в доме, его не могут признать брошенным. ©

Почему стоит контролировать каждое действие строителей, как быть, если в доме отключили электричество, и в каких случаях нужно обращаться в сельсовет - читайте в материале.

Рассказчица - Наталия Янушкевич, специалист по социальной работе в общественной организации.

Как всё начиналось

Дом мне подарила мама. Он находится в 70 км от Минска в деревне Тесновая Столбцовского района. Деревня мне нравится: она большая и спокойная, туда ходит транспорт, а это важно, так как я не езжу на машине.

Дом нуждался в небольшом ремонте. Основные задачи были такие: провести водопровод и канализацию, а также облагородить одну из частей дома - оборудовать там санузел и кухню.

Первая проблема, с которой я столкнулась, - практически никто из местных жителей не был заинтересован в том, чтобы подработать в деревне. Большинство ездят для этого в Столбцы или другие города. А в строительном управлении в Столбцах берутся только за большой объём работы. Мы же не планировали сносить дом и строить коттедж или делать из деревенской избы подобие квартиры.

«Дорого-богато»

В итоге через знакомых я нашла частного предпринимателя, оказывающего строительные услуги. Мы с ним обсудили планируемую сумму, и я описала ему, что хочу видеть в итоге. Предприниматель вроде всё понял. Также я попросила местного жителя проконтролировать ход работы, так как сама не могла часто приезжать в деревню. В общем, назначила прораба.

Через какое-то время он мне говорит: «Что-то ваш ремонт очень дорого выходит». Оказалось, строители начали всё делать «по-городскому».

Сказали: «Хотите санузел - давайте сделаем стяжку, положим плитку, используем гипсокартон». Я согласилась, подумала: если будут канализационные работы, дерево сгниёт.

Вскоре я увидела, что заказанных стройматериалов намного больше, чем надо. Прораб сообщил: «Ну да, строители же всю половину дома будут обшивать гипсокартоном, чтобы она была водонепроницаема». В итоге я сильно переплатила за материалы. Строители заказывали их у местного предпринимателя, у которого большая наценка.

Меня убедили, что водопроводные трубы нужно укладывать до начала работ с гипсокартоном, чтобы было красиво. Но оказалось, что во время работы наш сантехник ничего не согласовал с «отделочниками». Трубы проложены под гипсокартоном. Мне трудно судить, хорошо или плохо они соединены, но к ним невозможно подключить воду и сантехнические приборы. Возможно, придётся взламывать часть гипсокартона либо заново прокладывать водопровод.

На этом проблемы не закончились: нам испортили ландшафт. Когда меняли старые окна и печку, то выкидывали мусор прямо из окна. Строители обещали, что уберут, но в итоге кучи так и остались. Лопатой это сложно разгребать - только руками или же с помощью бульдозера.

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«Два года пытаюсь вернуть электричество»

Так как зимой мы жили в городе, в это время за электричество в деревенском доме мы не платили. Даже если бы что-то «набежало» с момента последней оплаты, это должна была быть небольшая величина: прежде мы всё оплачивали своевременно.

Когда мы приехали весной, нас ждал сюрприз: дом «отрезали» от электричества. Причём нас об этом никто не предупредил. Со слов сотрудника «Энергонадзора», дом посчитали брошенным, поэтому его обесточили по законодательству.

Стали поступать реальные угрозы от сельсовета. Основные претензии: «Вы в доме не живёте», «У вас нет забора». Хотя в законодательстве не прописано, что у нас должен быть забор. Но, раз такое дело, мы дом огородили.

Однако соседи мне рассказывали: когда нас не было, приезжала комиссия, со стороны огорода заходила на нашу территорию, спрашивала, живём ли мы тут и как часто приезжаем.

Тогда я нашла этот закон о пустующих домах и письменно обратилась в сельсовет. Мы ведь живём в деревне периодически и планируем жить там и дальше. Если заявить о намерении проживать в доме, его не могут признать брошенным. Лучше такое письмо отправлять в сельсовет раз в год. Мне не ответили, хотя должны - по Закону «Об обращениях граждан». Зато больше писем с угрозами не присылали.

Спустя полгода я разобралась, с кем должна иметь дело, - с «Энергосбытом» Столбцовского района. Там меня попросили предъявить показания счётчика. Оказалось, что у нас действительно образовался небольшой долг из-за работы строителей, но на момент отключения он не был установлен. Законом определена процедура реагирования на задолженность, и она не была соблюдена.

Долг я погасила. Спустя два-три месяца мне пришло письмо: «Срочно оплатите задолженность, или вам отключат электричество». Мол, последняя оплата была в 2017 году. При этом указана дата проверки - 01.08.2015 г., - хотя мне меняли счётчик летом 2016 года! О чем я и сообщила: «Простите, так вы мне электричество уже год назад отключили. Решили задним числом соблюсти процедуру?»

В «Энергосбыте» Столбцовского района меня стали направлять к специалистам других энергетических организаций. Инженер в отпуске - звоните заму, а зам на совещаниях. Жуть какая-то!

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Я чувствую, что к нам предвзято относятся. На нашей улице есть несколько действительно брошенных домов, и они не отключены от электричества. Я спросила об этом электриков, на что они ответили: «Нам заявка не поступала. Сначала нужно найти хозяев, предупредить их». - «Да? А почему в моем случае было не так?» - «Не знаем, это было не в нашу смену». Концов не найдёшь. Самое интересное, что наш дом много лет стоял пустой, при этом электричество там было подключено. Стоило нам въехать, как началось...

Два года я пытаюсь вернуть электричество в дом. Без него невозможно работать, оставаться на ночёвку. В холодный период не обогреешься, не приготовишь еду. А 70 км - это не то расстояние, чтобы часто кататься туда-сюда. Мы решили: если электричество так и не подключат, выставим дом на продажу. Хочется забыть всё как страшный сон.

Итоги

Большая часть суммы, которую я планировала потратить на ремонт всего дома, ушла только на обустройство кухни и санузла. Последней каплей стало заявление мастера о том, что в обеих половинах дома нужно провести стекловолокно, взрывать пол, делать стяжку и докупать материалы. Я отказалась от услуг, и строители остались недовольны.

Сейчас мы приезжаем в деревню и любуемся домом: даже в городе у нас такой красоты нет! Гипсокартонные фигурные потолки, стеклопакеты, шикарные двери - сделано всё замечательно. Но для деревни это излишества.

Плохо, что нет услуг за адекватную цену: ни в строительстве, ни по вопросам электроэнергии, ни по бытовым. Почему этим занимаются находящиеся в разных местах организации, которые не могут между собой ничего согласовать? Почему вопросы, связанные с электричеством, решают три разные конторы, а подключает четвертая?

Пока шёл ремонт, я ухаживала за огородом, а в прошлом году уже ничего не сажала. Некогда, да и желания нет. Жаль, что из-за бытовых несостыковок отказываешься от мечты иметь домик в деревне.

P. S. После того как «АиФ» связался с сельсоветом, «Энергосбытом» и «Энергонадзором» и привлёк внимание к ситуации Наталии, всё стало налаживаться. Ей пошли навстречу: Наталия смогла за один рабочий день отвезти всех специалистов в деревню и заключить необходимые договоры. На момент публикации номера в её доме появилось электричество.