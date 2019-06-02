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Российский флот нашел замену кораблям с украинскими двигателями

03.06.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корветы проекта 20 386 смогут полностью заменить в составе российского флота фрегаты проекта 11 356, чьи двигатели изготавливались на украинском предприятии. Об этом пишет FlotProm, ссылаясь на слова начальника управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимира Тряпичникова, сказанные на церемонии спуска на воду тральщика «Владимир Емельянов».


Фрегат проекта 11 356 «Адмирал Григорович». Фото: wikipedia.org

Многоцелевые корветы проекта 20 386 разрабатывали в ЦКМБ «Алмаз». Они предназначены для того, чтобы вести боевые действия в ближней и дальней морской зоне, охранять коммуникации и объекты морской экономической деятельности.

Длина новых корветов составит 109 метров, водоизмещение — 3400 тонн. Корабли вооружат 100-миллиметровым арткомплексом А-190−01, двумя 30-мм артиллерийскими установками АК-630М, зенитно-ракетным комплексом «Редут». Также в состав вооружения войдут две пусковые установки противолодочного комплекса «Пакет-НК» и высокоточные крылатые ракеты «Калибр» (или же противокорабельные ракеты «Уран»). Возможно, на корвете будет базироваться вертолет Ка-27 или Ка-29.

Головной корабль серии заложили 28 сентября 2016 года на «Северной верфи». Изначально его собирались назвать «Дерзкий», но в 2019 году сменили название на «Меркурий» в честь брига XIX века. На воду корвет спустят весной 2021 года.

Напомним, что в настоящее время в составе ВМФ России находятся три фрегата проекта 11 356 — «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Собирались построить еще три корабля, но проект был заморожен из-за того, что газотурбинные двигатели для фрегатов производились на украинском предприятии «Зоря-Машпроект», и поставки были сорваны.

Водоизмещение фрегатов проекта 11 356 составляет 4000 тонн, скорость достигает 30 узлов (более 50 км/ч), в море корабль может находиться до 30 суток. Вооружение фрегатов в целом схоже с тем, что собираются ставить на новые корветы.

 
 
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Новые многоцелевые корветы могут вести боевые действия в ближней и дальней морской зоне и охранять коммуникации.
 
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