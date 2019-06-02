Минск, лови ритм. В столицу возвращается Monatik

Источник материала: Tut.by

Под песни украинского исполнителя танцует полмира, а 26 октября фирменным звучанием и танцами от Monatik’a наполнится и Falcon Club Arena.



Фото: vk.com/monatik.official

Monatik — украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. В 2016 и 2017 годах он был наставником украинского вокального талант-шоу «Голос. Дети». В 2016 году стал победителем в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии M1 Music Awards. А еще в 2017-м он открывал первый полуфинал 62-го международного конкурса песни «Евровидение» в Киеве.

1 июня Monatik выступил с большим сольным концертом «Love It Ритм» на стадионе «Олимпийский» в Киеве, собрав огромное количество зрителей и вписав свое имя в историю. На шоу состоялась презентация нового альбома, песни которого уже стали хитами: «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко».

Теперь один из самых успешных певцов и авторов песен готовится к туру. В Минск Monatik привезет свой новый альбомом, лучшие хиты и невероятное шоу европейского уровня. Все предыдущие концерты Monatik’a в Минске проходили c солд-аутом.

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