ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск, лови ритм. В столицу возвращается Monatik

03.06.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Под песни украинского исполнителя танцует полмира, а 26 октября фирменным звучанием и танцами от Monatik’a наполнится и Falcon Club Arena.


Фото: vk.com/monatik.official

Monatik — украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. В 2016 и 2017 годах он был наставником украинского вокального талант-шоу «Голос. Дети». В 2016 году стал победителем в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии M1 Music Awards. А еще в 2017-м он открывал первый полуфинал 62-го международного конкурса песни «Евровидение» в Киеве.

1 июня Monatik выступил с большим сольным концертом «Love It Ритм» на стадионе «Олимпийский» в Киеве, собрав огромное количество зрителей и вписав свое имя в историю. На шоу состоялась презентация нового альбома, песни которого уже стали хитами: «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко».

Теперь один из самых успешных певцов и авторов песен готовится к туру. В Минск Monatik привезет свой новый альбомом, лучшие хиты и невероятное шоу европейского уровня. Все предыдущие концерты Monatik’a в Минске проходили c солд-аутом.

Когда: 26 октября, 19.00.

Где: «».

Сколько: 65−95 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Все идет по плану. У «Ленинграда» вышел новый клип — он вас рассмешит
Самые масштабные концерты Минска — в одном месте

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под песни украинского исполнителя танцует полмира, а 26 октября фирменным звучанием и танцами от Monatik'a наполнится и Falcon Club Arena.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дирекция и ЮНИСЕФ высадили аллею деревьев в честь маленьких граждан Беларуси. 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика