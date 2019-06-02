Могилёвский пранкер жарит шашлыки на проезжей части и сидит на ковре напротив горисполкома

Источник материала: KYKY

В Могилеве живет пранкер, который то и дело эпатирует беларускую публику. Он сидит на ковре напротив горисполкома и играет в игры, жарит шашлык на разделительной полосе улицы Королева. А ролики с его «забавами» набирают тысячи лайков. Об этом сообщает TUT.by.

Пранкера зовут Евгений, ему 26 лет. В его Instagram-аккаунте под названием «Тот самый Онегин» больше пять тысяч подписчиков, но лишь 25 публикаций. Известность к нему пришла после снимка в розовом халате на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, который лайкнул даже Юрий Дудь. Своей целью Евгений ставит возможность показать зрителям, что каждый сам определяет, как выглядеть, а загонять себя в рамки – необязательно.

В одной из постановок (по мнению автора, самой сложной в эмоциональной плане) парень расстелил ковер в центре города, поставил стул и начал читать «Народную волю». Сотрудники милиции, которые проходили мимо, смеялись, но мер не предприняли. Другой образ Евгения – «Человек – туалетная бумага», призванный «бороться с хаосом и беспределом». Третий – хоккейный вратарь, заблудившийся по дороге в ледовый. Евгений пояснил: «Многие в Могилеве встречают других по одежке, по внешним атрибутам достатка. Над этой показухой я тоже смеюсь в своих роликах и фотографиях».

Евгений изображал байкера на велосипеде, курил кальян в общественном транспорте и жарил картошку посреди проезжей части, за что беларуса уличают в «фотошопе». Но парень останавливаться не планирует. Он заверяет, что грядут масштабные съемки – ради них придется арендовать автомобиль. «Все будет по принципу «бери и делай». Большая цель – делать добрые дела. Я хотел бы это делать в Беларуси», – пояснил пранкер.

Фото обложки: @onegintut.