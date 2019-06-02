В Беларуси нашли тысячелетний шлем. Возможно, он принадлежал сыну Рогнеды

Источник материала: KYKY

Минские реставраторы работают над сенсационной находкой. В Бобруйске обнаружили шлем, которому больше тысячи лет. Предполагают, что он принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и полоцкой княжны Рогнеды. Об этом сообщает СТВ.

Шлем долгое время лежал на дне Березины, что и позволило ему сохраниться. Его нашли случайно: сотрудники бобруйского предприятия углубляли дно реки, из-за чего артефакт оказался на виду. Первоначальная экспертиза подтвердила тысячелетний возраст шлема. Историки утверждают, что Беларусь получила самый древний символ государственности и власти в мире.

Интересно, что в мире существует лишь 19 подобных шлемов из тех, что сохранились до наших дней. Бобруйская находка пополнила этот список и стала 20-й. Судя по внешнему виду головного убора, его выполнили скандинавы, работа заказная и штучная. На данный момент мы не знаем, где похоронен Изяслав Владимирович, – и похоронен ли вообще. Но артефакт дает основания искать его вероятную могилу под Бобруйском.