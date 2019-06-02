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Департамент охраны безвозмездно установил тревожные кнопки в школах и детских садах

03.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В рамках благотворительной акции Министерства внутренних дел Республики Беларусь по оказанию спонсорской помощи в оборудовании учреждений образования техническими средствами охраны Департамент охраны МВД Республики Беларусь осуществляет безвозмездный монтаж и наладку ручных средств тревожной сигнализации в школах и детских садах.

  - Делается это с целью повышения защищенности и безопасности детей, предотвращения возможных негативных проявлений, рассказал начальник Пинского отдела Департамента охраны Игорь Середич.Таким образом обеспечивается быстрое реагирование --- сотрудники Департамента охраны незамедлительно выезжают на сигналы о срабатывании тревожной сигнализации и принимают необходимые меры по задержанию правонарушителя.

  Система тревожной сигнализации охватывает школы и детские сады в зоне реагирования нарядов Пинского отдела Департамента охраны. Благодаря тесному сотрудничеству с управлением по образованию горисполкома все школы города оборудованы тревожными кнопками, планируется также оборудование детских садов окончить в первом полугодии. Прорабатывается вопрос об оборудовании детских садов и школ в районе. 

  Тревожная кнопка размещается в удобном для персонала учреждения месте. Ее преимущество - максимально быстрая реакция. В случае опасного инцидента на звонок по телефону может просто не хватить времени. А сигнал от тревожной кнопки мгновенно поступает на пульт централизованного управления, где дежурный незамедлительно передает в радиоэфир информацию о срабатывании, и инспектор-дежурный направляет ближайший наряд группы задержания. В скором будущем запланировано переоснащение групп задержания, тогда информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации будет автоматизированно транслироваться сразу же на монитор в автомобиль наряда группы задержания.

  Нажимать на кнопку следует в случае любых противоправных действий, инструктирует начальник Пинского отдела Департамента охраны. К примеру, прибывшие по тревожному вызову сотрудники помогут разрешить проблему с родителем ребенка либо посторонним гражданином, который ведет себя агрессивно или находится в состоянии алкогольного опьянения. Найдется управа на хулигана и дебошира. Одним словом, пресекаются любые действия, нарушающие общественный порядок.

  По информации Пинского отдела Департамента охраны подготовила Ирина ДЕНИСОВИЧ
 
 
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  В рамках благотворительной акции Министерства внутренних дел Республики Беларусь по оказанию спонсорской помощи в оборудовании учреждений образования...
 
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