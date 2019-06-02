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Требуются волонтеры для подсчета редкой птицы - вертлявой камышовки

03.06.2019 12:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Требуются волонтеры для подсчета редкой птицы - вертлявой камышовки
Фото из открытых источников

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) организует учёт редкого вида птиц, подверженного глобальным угрозам, - вертлявой камышовки и приглашает для этого волонтеров. За судьбу вертлявой камышовки в первую очередь ответственна Беларусь, где гнездится около половины всей мировой популяции!

Что за учёты?

Подсчитывать нужно будет поющих самцов вертлявой камышовки. Волонтеров приглашают не только принять участие в учётах, но и посетить большое низинное болото - одно из крупнейших мест обитания подверженных глобальным угрозам видов птиц, - окруженное первозданным лесом, познакомиться с его биоразнообразием, научиться ориентироваться на местности и пользоваться GPS-навигатором, а также вести учёты птиц.

Где будут считать?

В нынешнем году учет пройдет на болоте Дикое, которое входит в состав Национального парка «Беловежская пуща», в Пружанском и Свислочском районах.

Болотный массив «Дикое» имеет важнейшее природоохранное значение на мировом уровне, о чем свидетельствуют его международные статусы (как часть Национального парка «Беловежская пуща» он имеет статус объекта Всемирного наследия и биосферного резервата ЮНЕСКО, является Территорией, важной для птиц (IBA), и одним из двадцати шести водно-болотных угодий в Беларуси, охраняемых согласно Рамсарской конвенции). В Европе всего несколько подобных мест.

Требуются волонтеры для подсчета редкой птицы - вертлявой камышовки
Вертлявая камышовка Фото: Фото из открытых источников

 

Когда будет проходить учёт?

С 12 июня до полного учёта. Конец летника - 19 июня. В принципе организаторы надеются управиться быстрее, но из-за погоды и других непредвиденных обстоятельств в некоторые дни учёты, возможно, не получится провести, поэтому планируются сроки с запасом. Если всё пройдёт гладко, можно справиться за 5 дней.

Что нужно знать

Согласно стандартной методике учитываются поющие самцы, максимальная активность которых наблюдается начиная за один час до захода солнца и заканчивая через час после этого. Принимая во внимание площадь и труднопроходимость болот, а также время захода в болото и выхода из него, каждый учет может занимать до 6 часов, например, с 24.00 до 6.00. Поскольку учеты связаны с преодолением больших расстояний по болотам, нужно быть в хорошей физической форме и не иметь серьезных проблем со здоровьем. Пожалуйста, до выезда на учеты убедитесь в наличии у вас специфических лекарств, если вы регулярно принимаете медикаменты. Организаторы будут иметь аптечки первой помощи, но ближайший супермаркет/банк/аптека могут располагаться на расстоянии часа езды. Также опыт показывает, что нахождение на болоте в сумерках по колено в воде и на кочках, часто без чётких ориентиров, в сочетании с физической нагрузкой и мошкарой - всё это может быть психологически непросто. Важно правильно оценить свои силы. И нужно быть старше 18 лет.

Во время учёта надо будет пользоваться навигатором и вести записи. Этому научат на месте.

Специальные биологические знания не являются необходимыми, о болоте и его обитателях вы кое-что узнаете в ходе работы лагеря. Заранее стоит лишь хорошо запомнить пение вертлявой камышовки. Послушать и, при желании, предварительно об этом немного почитать. Также есть смысл познакомиться для сравнения с песней камышовки-барсучка.

Лайфхак: если хотите быстро и надёжно изучить голос птицы, ставьте ее песню как мелодию звонка/будильников/оповещений на телефоне.

Требуются волонтеры для подсчета редкой птицы - вертлявой камышовки
Волонтер: «Для многих белорусов лошадь пока не друг и не компаньон»
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Условия проживания

Проживание планируется в агроусадьбе в деревенском доме - это одно большое помещение. Имеется душ с горячей водой, которым участники лагеря смогут пользоваться. При желании можно спать в палатке на улице. Еду волонтеры готовят своими силами на базе. Иногда можно обедать в близлежащих столовых/кафе (суп, салат, горячее). Так как полевые работы приходятся на в вечернее время, ужин будет проходить либо на природе теми продуктами, которые волонтеры возьмут с собой, либо в лагере по возвращении с учетов. Продуктами обеспечивают организаторы.

Что взять с собой?

Минимальный перечень вещей, которые каждому участнику необходимо иметь с собой:

  • спальный мешок и туристический коврик;
  • тарелка, ложка, кружка;
  • репеллент (2 упаковки);
  • фонарик (желательно налобный) и запасной комплект батареек;
  • удобная легкая одежда: брюки  с ремнем и рубашки с длинными рукавами;
  • удобная практичная обувь;
  • ветровка/дождевик;
  • головной убор;
  • экскурсионный рюкзак (небольшой, 15-40 л), чтобы брать с собой на болото;
  • 2 пары плотных носков (либо портянки, если вы ими пользуетесь), чтобы не болтались сапоги и не мерзли ноги;
  • резиновые сапоги с высокими голенищами («болотные»); если у вас нет высоких сапог, сообщите об этом, пожалуйста, организатору заранее. В наличии есть несколько пар, но их количество и размерность ограничены.

Как добраться

  • на машине организаторов

В первый день лагеря, 12 июня, микроавтобус организаторов выезжает из Минска.

В последний день, не позднее 19 июня, микроавтобус возвращается в Минск.

  • общественным транспортом

Нужно доехать до автовокзала г. Пружаны, где волонтеров встретят на машине. Добраться можно поездом до ж/д станции «Оранчицы», откуда в Пружаны ходят автобусы (обычно отправление автобуса привязано к прибытию поезда). Ввиду интенсивной работы в вечернее время и крепкого продолжительного сна утром прибывших будет удобнее всего встретить/проводить в обеденное время, с 13.00 до 16.00.

  • на собственном автомобиле 

А если есть возможность подвезти ещё кого-то из волонтёров - тем лучше.

ВАЖНО

Расходы на самостоятельные переезды организаторы не смогут покрыть.

Чтобы принять участие, нужно осмыслить прочитанное и оценить свои возможности.

По вопросам участия в учетах вертлявой камышовки обращайтесь по электронному адресу atrofimtchouk@gmail.com.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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