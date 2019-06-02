Беларусь заинтересована в заключении соглашения о правовой помощи с США

Источник материала: Интерфакс

Беларусь прорабатывает вопрос заключения с США соглашений об оказании правовой помощи и выдаче лиц, совершивших преступления, сообщили в Следственном комитете республики.

Речь об этом шла на встрече представителей СК с сотрудниками Секретной службы США Ириной Гейман и Джоном Ляу, а также офицером по региональной безопасности посольства США в Беларуси Дуайтом Дж. Брауном.

"На встрече подчеркивалась важность вопроса заключения двустороннего соглашения об оказании правовой помощи с проработкой механизма ускорения процесса взаимодействия и обмена информацией, а также соглашения об обоюдной выдаче лиц, совершивших преступления", - говорится в соглашении СК.

"Стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам", - добавили в комитете.

В СК обратили внимание, что одним из основных видов деятельности Секретной службы является обеспечение охраны президента и вице-президента США при их перемещениях, а также обеспечение охраны первых лиц иных государств, посещающих территорию страны. Вторым направлением деятельности является расследование преступлений в финансовой сфере, к которой относят незаконный оборот денежных средств (в том числе "отмывание" средств, полученных преступным путем), подделку денег, мошенничества в отношении кредитных карт и в банковской сфере (киберпреступность).

"Американской стороной приведены примеры расследуемых уголовных дел, предметом которых является хищение реквизитов более 75 млн банковских карт. Также коллеги поделились опытом успешного сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией и Украиной, где по представленной ими информации привлечены к уголовной ответственности виновные в киберпреступлениях лица", - рассказали в СК.