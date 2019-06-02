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Банк ВТБ (Беларусь) приступил к выпуску премиальных карточек Visa Infinite

03.06.2019 11:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Банк ВТБ (Беларусь) представил карточку Visa Infinite – премиальный платежный инструмент, наполненный эксклюзивными сервисами международного класса. 

Владельцев Visa Infinite ждут исключительные привилегии и уникальные возможности, включающие набор сервисов самого высокого уровня: Lounge Key, консьерж 24/7, полное страхование во время путешествий с лимитом до $1 млн, в том числе для 5 членов семьи, защита покупок и продленная гарантия, проход в Национальном аэропорту Минск на приоритетной основе, медицинская и информационная поддержка, скидки в торговых точках партнеров Visa по всему миру и множество приятных сюрпризов. 

Также владельцы карточек получают доступ к дополнительным бесплатным сервисам банка: выпуск и перевыпуск карточки, снятие наличных денежных средств в банкоматах по всему миру, SMS-информирование, "Интернет-банк" и "М-банкинг". При совершении определенного объема безналичных операций с использованием карточки обслуживание карточки будет абсолютно бесплатным.

Оформить карточку Visa Infinite  возможно в четырех валютах (BYN, USD, EUR или RUB) в любом отделении банка на всей территории Беларуси. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625 

 
Теги: Минск
 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) представил карточку Visa Infinite – премиальный платежный инструмент, наполненный эксклюзивными сервисами международного класса. 
 
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