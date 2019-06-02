Банк ВТБ (Беларусь) приступил к выпуску премиальных карточек Visa Infinite

Источник материала: Интерфакс

Банк ВТБ (Беларусь) представил карточку Visa Infinite – премиальный платежный инструмент, наполненный эксклюзивными сервисами международного класса.

Владельцев Visa Infinite ждут исключительные привилегии и уникальные возможности, включающие набор сервисов самого высокого уровня: Lounge Key, консьерж 24/7, полное страхование во время путешествий с лимитом до $1 млн, в том числе для 5 членов семьи, защита покупок и продленная гарантия, проход в Национальном аэропорту Минск на приоритетной основе, медицинская и информационная поддержка, скидки в торговых точках партнеров Visa по всему миру и множество приятных сюрпризов.

Также владельцы карточек получают доступ к дополнительным бесплатным сервисам банка: выпуск и перевыпуск карточки, снятие наличных денежных средств в банкоматах по всему миру, SMS-информирование, "Интернет-банк" и "М-банкинг". При совершении определенного объема безналичных операций с использованием карточки обслуживание карточки будет абсолютно бесплатным.

Оформить карточку Visa Infinite возможно в четырех валютах (BYN, USD, EUR или RUB) в любом отделении банка на всей территории Беларуси.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625