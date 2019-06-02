Лукашенко ждет приезда Рахмона в Минск в июне

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает визита в Минск президента Таджикистана Эмомали Рахмона в июне, перед закрытием II Европейских игр.

"В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш президент. Его знают, любят в Беларуси… Мы ждем его приезда", - сказал Лукашенко, встречаясь в понедельник в Минске с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом.

Главу государства цитирует агентство БелТА .

Ожидается, президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

"Он (Рахмон – ИФ) побудет в Беларуси. Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей…Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить", - добавил Лукашенко, обращаясь к послу.