ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миссия Италии, Финляндии и Венгрии совершит наблюдательный полет над Беларусью и РФ

03.06.2019 11:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Совместная миссия Италии, Финляндии и Венгрии совершит с 3 по 7 июня текущего года наблюдательный полет над Беларусью и Россией в рамках договора по открытому небу, сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси в понедельник.

"В период с 3 по 7 июня в соответствии с положениями договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета совместной наблюдательной миссии Итальянской Республики, Финляндской Республики и Венгрии над территориями группы государств-участников Республика Беларусь и Российская Федерация на венгерском самолете наблюдения AН-26", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Целью полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Как сообщили в Минобороны, военные Беларуси с 3 по 7 июня в свою очередь проведут инспекцию указанного района на территории Норвегии в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Кроме того,  в рамках этого же документа двое военнослужащих ВС Беларуси с 3 по 7 июня примут участие в посещениях авиабазы и воинской части в Норвегии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместная миссия Италии, Финляндии и Венгрии совершит с 3 по 7 июня текущего года наблюдательный полет над Беларусью и Россией в рамках договора по открытому небу,...
 
Новости дня
Новости разные
 
10-гадовая дзяўчынка загінула ў аварыі пад Жыткавічамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пальто приталенное женское с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика