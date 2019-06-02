Миссия Италии, Финляндии и Венгрии совершит наблюдательный полет над Беларусью и РФ

Источник материала: Интерфакс

Совместная миссия Италии, Финляндии и Венгрии совершит с 3 по 7 июня текущего года наблюдательный полет над Беларусью и Россией в рамках договора по открытому небу, сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси в понедельник.

"В период с 3 по 7 июня в соответствии с положениями договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета совместной наблюдательной миссии Итальянской Республики, Финляндской Республики и Венгрии над территориями группы государств-участников Республика Беларусь и Российская Федерация на венгерском самолете наблюдения AН-26", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Целью полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Как сообщили в Минобороны, военные Беларуси с 3 по 7 июня в свою очередь проведут инспекцию указанного района на территории Норвегии в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Кроме того, в рамках этого же документа двое военнослужащих ВС Беларуси с 3 по 7 июня примут участие в посещениях авиабазы и воинской части в Норвегии.