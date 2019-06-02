ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как защититься от кибермошенников в отпуске

03.06.2019 11:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Многие в предвкушении отпуска уже ищут в интернете интересные направления для путешествия, недорогое жилье и билеты по выгодным ценам. Эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали про ряд фишинговых схем, о которых стоит знать, готовясь к летнему отдыху.

Обращайте внимание на адресную строку

Самый простой совет по защите от фишинга — проявляйте элементарную бдительность. Злоумышленникам удается создать практически точную копию подлинного сайта, многие люди забывают о предосторожности и не смотрят на URL-адрес страницы, на которой находятся.

Пример ниже — заманчивое предложение: уютная квартирка всего за 14 евро в день. Сайт выглядит в точности как настоящий Airbnb. Дизайн, восторженные комментарии постояльцев, рассказы о радушии хозяина — все выглядит убедительно. Все, что бывает на настоящем Airbnb, вы найдете и на этой странице.

Как защититься от кибермошенников в отпуске

Только это не Airbnb, а подделка. Если внимательнее присмотротреться к URL в адресной строке браузера, то там можно увидеть: abnb63213491.byethost8.com/rooms/7858853. Совсем не похоже на страницу на домене airbnb.com.

Мошенничество обычно идет по следующей схеме: после краткой переписки "хозяин" попросит перевести ему небольшую сумму авансом, чтобы он зарезервировал квартиру для вас. Как только вы это сделаете, он перестанет с вами общаться.

Как защититься от кибермошенников в отпуске
Как люди оказываются на таких сайтах? Ссылки на подобные предложения можно найти в почтовом спаме, мессенджерах и соцсетях. Иногда они появляются во всплывающей рекламе на поисковых сайтах и опять-таки в соцсетях.

Мошенники, хоть и тратят немало усилий и времени на создание убедительно выглядящих сайтов-клонов, по большей части все равно люди ленивые, отмечают специалисты по онлайн-безопасности.

Вот еще один пример фишингового сайта, маскирующегося под Airbnb, — обратите внимание, комментарии здесь от тех же "гостей", что и на предыдущей странице. Зная это, вы уже едва ли поверите в подлинность сайта.

Как защититься от кибермошенников в отпуске
Присмотритесь внимательнее: необычные буквы

Приведем еще один пример. Сайт тоже сделан очень аккуратно и убедительно маскируется под настоящий. В строке адреса сразу бросается в глаза, что в URL прописан booking.com, но сайт оформлен в стиле другого туристического гиганта — Expedia.

Также, присмотревшись к URL-адресу еще внимательнее, особенно к слову booking, можно заметить странные символы под буквами k, i, n и g? Это буквы из латвийского алфавита. Booķįņg.com и booking.com - два разных сайта, не имеющих друг к другу отношения.

Как защититься от кибермошенников в отпуске
Беглого взгляда на URL-адрес может быть недостаточно, чтобы сразу распознать подделку. Присмотреться нужно как следует: мошенники очень часто прибегают к национальным алфавитам для маскировки настоящего URL-адреса фишингового сайта. Чтобы окончательно развеять сомнения, щелкните по замку в левой части адресной строки и выберите опцию "Показать сертификат" — так вы узнаете, кто настоящий владелец сайта.

Присмотритесь дважды: короткие URL

Еще один излюбленный прием мошенников — использовать сокращенные URL-адреса. Например, вы видите ссылку на выгодное жилье или авиабилеты со скидками. Адрес в ссылке выглядит сокращенным. Ссылки, начинающиеся с t.co или goo.gl, нас давно не удивляют. Мы воспринимаем их как подлинные, так что не насторожимся и при виде ссылок, начинающихся, скажем, с twixar.me или tinyurl.com.

Однако доверять сокращенным URL-адресам нельзя: внутри может прятаться что угодно, при этом, пока не кликнешь — не узнаешь, что именно. 

Например, одна из них может привести на поддельный сайт Expedia (на скриншоте ниже), где вас попросят ввести имя пользователя и пароль от аккаунта — и те сразу же окажутся в руках злоумышленников. В данном случае фейковая страница запрашивает еще и пароль от электронного ящика, указывать который нельзя нигде, кроме веб-сайта провайдера вашей электронной почты и почтовых приложений.

Как защититься от кибермошенников в отпуске
Что же до аккаунтов Airbnb, злоумышленники похищают их, чтобы затем с их помощью отмывать деньги. Например, с вашего аккаунта они будут предлагать варианты размещения, а с других угнанных учетных записей — оплачивать эти предложения. Так создается видимость того, что деньги заработаны законным путем.

Бонус: вычисляем спам для путешественников

Заманивать людей на фишинговые сайты проще всего с помощью убедительных писем о "супервыгодных предложениях".

Проблема в том, что бывает непросто распознать подделку в очередном письме от какой-нибудь авиакомпании. Информация в поле "отправитель" может сбить вас с толку, поскольку протокол электронной почты позволяет подставить в это поле фальшивые данные. Само же содержимое письма можно запросто скопировать из оригинальной рассылки этой самой авиакомпании.

Как защититься от кибермошенников в отпуске
Мошенников выдает адрес ссылки. Они всегда хотят перенаправить вас на вредоносный сайт, и для этого в письме будет ссылка или кнопка. Но если вы наведете курсор на эту ссылку, соответствующий URL-адрес появится в левом нижнем углу браузера или почтового приложения. Внимательно изучите эту ссылку.

Как распознать фишинг: советы путешественникам

Если предложение выглядит "слишком хорошо, чтобы быть правдой", почти наверняка это мошенничество. Лучше не связывайтесь.

Тщательно проверяйте URL сайта в адресной строке, прежде чем вводить важную информацию, такую как имя пользователя или пароль. Если адрес выглядит подозрительно (написан с ошибками, отличается от оригинального, вместо обычных букв использованы спецсимволы), не вводите никакую информацию. В случае сомнений проверьте сертификат сайта, щелкнув по значку замка слева от адреса.

Бронируйте отели и билеты только на надежных веб-сайтах надежных сервисов (в идеале — набрав адрес нужного сайта вручную в адресной строке).

Не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей ни в электронных письмах, ни в сообщениях в мессенджерах и социальных сетях.

Если вы увидели рекламу розыгрыша или подарка от турфирмы или авиакомпании в почте или соцсети, загляните на официальный сайт компании и уточните, есть ли вообще такая акция. Кроме того, внимательно проверьте все ссылки в рекламном предложении.

Используйте надежное защитное решение, которое оградит вас от спама и фишинга.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие в предвкушении отпуска уже ищут в интернете интересные направления для путешествия, недорогое жилье и билеты по выгодным ценам. Эксперты "Лаборатории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Департамент охраны безвозмездно установил тревожные кнопки в школах и детских садах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика