«Умное» освещение, сокращение СО2, экономия для бюджета. Экономический форум пройдет в Новогрудке

Источник материала: Вороновская газета





7 июня 2019 года в рамках проведения XV Республиканского экологического форума в г. Новогрудке состоится торжественное открытие городских улиц, оснащенных системой «умного» светодиодного освещения.

Энергоэффективная модернизация городского освещения проведена проектом «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» («Зеленые города»), который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

В зеленом городе «умный свет» управляется системами контроля освещения. Эти системы учитывают наличие людей, транспорта, освещенность и время суток, чтобы включать и выключать освещение, тем самым экономя электроэнергию и деньги. Кроме этого, на улицах снижается количество травм и повышается общая безопасность.

596 МВт*ч в год – это экономия энергоресурсов за счет капиталовложений в энергоэффективное освещение в Новогрудке, что эквивалентно снижению текущих операционных расходов на 90 тыс. долларов США в год. Ожидается, что в результате инициатив по энергоэффективности, запланированных к реализации в Новогрудке при содействии проекта «Зеленые города», совокупное сокращение выбросов парниковых газов составитдо 81тыс. тонн CO2 в эквиваленте.

Применительно к приобретенному энергоэффективному оборудованию были использованы принципы «зеленых» закупок. На сегодняшний день основным критерием при закупке энергопотребляющего энергоэффективного оборудования в Беларуси является цена. После того, как оборудование поставлено и смонтировано, вопросы затрат на его эксплуатацию практически никогда не учитываются.

«Мы хотели уйти от этой практики и применить принцип зеленых закупок, -говорит Иван Филютич, эксперт проекта по энергетической эффективности. — При выборе поставщиков мы учитывали не только стоимость оборудования, но и его энергопотребление, все совокупные затраты, которые может понести эксплуатирующая сторона, стоимость утилизации. Соответственно, такой подход действительно помог выбрать наилучшее техническое решение. Это позволит Новогрудку стать такой пилотной точкой, чтобы все эти принципы обкатать и опробовать на практике».



