Буда-Кошелево. Акция завершилась

Источник материала: Газета Авангард

Заключительный этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» прошел на площади города Буда-Кошелево. В этот день в райцентре для детей было организовано массовое мероприятие на открытой площадке.

Для ребят была организована концертная программа творческих коллективов района, выставка детских работ, аквагрим, а также множество интересных обучающих площадок с конкурсами и викторинами по безопасности, за участие в которых можно было получить памятные призы. Кроме этого действовала выставка пожарной аварийно-спасательной техники, где дети и взрослые могли увидеть технику и оборудование, которыми пользуются спасатели, примерить боевую одежду, а также попробовать себя в роли пожарного, подавая воду от настоящей пожарной машины.

Бурю эмоций вызывала ростовая кукла зайца из мультфильма МЧС «Волшебная книга», которая в течение всего мероприятия приглашала на конкурсы взрослых и детей.















