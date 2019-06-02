ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Буда-Кошелево. Акция завершилась

03.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Заключительный этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» прошел на площади города Буда-Кошелево. В этот день в райцентре для детей было организовано массовое мероприятие на открытой площадке.

Для ребят была организована концертная программа творческих коллективов района, выставка детских работ, аквагрим, а также множество интересных обучающих площадок с конкурсами и викторинами по безопасности, за участие в которых можно было получить памятные призы. Кроме этого действовала выставка пожарной аварийно-спасательной техники, где дети и взрослые могли увидеть технику и оборудование, которыми пользуются спасатели, примерить боевую одежду, а также попробовать себя в роли пожарного, подавая воду от настоящей пожарной машины.

Бурю эмоций вызывала ростовая кукла зайца из мультфильма МЧС «Волшебная книга», которая в течение всего мероприятия приглашала на конкурсы взрослых и детей.

Буда-Кошелево. Акция завершилась
Буда-Кошелево. Акция завершилась
Буда-Кошелево. Акция завершилась
Буда-Кошелево. Акция завершилась
Буда-Кошелево. Акция завершилась
Буда-Кошелево. Акция завершилась
Буда-Кошелево. Акция завершилась

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заключительный этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» прошел на площади города Буда-Кошелево. В этот день в райцентре для детей было...
 
Новости дня
Новости разные
 
21-30 июня II Европейскиe игры 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика