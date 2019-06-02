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«Его знают и любят в Беларуси». Лукашенко ждет Эмомали Рахмона с визитом

03.06.2019 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Его знают и любят в Беларуси». Лукашенко ждет Эмомали Рахмона с визитом

фото: press-unity.com

Президент Таджикистана летом посетит с визитом Беларусь.

Об этом президент сообщил 3 июня на встрече с послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом. 

"В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш Президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита - те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда", - сказал Александр Лукашенко. 

Пока ожидается, что Рахмонов посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Таджикистана летом посетит с визитом Беларусь.
 
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