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«Его знают и любят в Беларуси». Лукашенко ждет Эмомали Рахмона с визитом
03.06.2019 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: press-unity.com
Президент Таджикистана летом посетит с визитом Беларусь.
Об этом президент сообщил 3 июня на встрече с послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом.
"В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш Президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита - те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда", - сказал Александр Лукашенко.
Пока ожидается, что Рахмонов посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр.
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Президент Таджикистана летом посетит с визитом Беларусь.
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